Garantizan seguridad a desplazados de zonas con balaceras en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Bagrecitos y comunidades aledañas pertenecientes a la sindicatura de Tepuche, del municipio de Culiacán, Sinaloa, que el mes pasado se tiñó de sangre, está solo, ya que a penas uno que otro adulto mayor tuvo que quedarse mientras que más de 80 familias tuvieron que salir huyendo por las balaceras que un día dejaron 16 muertos.

La mayoría recalaron a la capital, con sus familias, y tras una quincena de extrañar el calor de hogar, les acaban de prometer seguridad, y apoyo.

Parte de los afectados aseguraron tener una reunión con autoridades de Seguridad Publica, además con representantes del gobierno local y con Derechos Humanos donde se les garantizó que ya pueden regresar a sus casas, con una base militar permanente, y sobre todo apoyo.

Pese a estos ofrecimientos, quedaron en pensarlo, pues para ellos no es nada fácil retornar, pues siguen invadidos por el miedo. Argumentaron que lo que llevan de estancia en Culiacán, no se les brindó ningún tipo de ayuda, y ahora resulta que si se las darán.

Se señaló que la localidad de Guayabitos, Bagrecitos, y Juntas de Bagrecito, El Vino, son unas de las comunidades afectadas.

Si por temor se quedan en esta ciudad capital aquí no les ofrecen nada comentó una persona asistente a la reunión quien dijo tener temor de regresar y que estando allá los dejen solos. También les dijeron que instalarían una antena para que tengan comunicación telefónica.

Hay habitantes que no saben qué hacer, si volver a ese lugar en donde vivieron una pesadilla el pasado 24 de junio y durante horas quedaron sin el apoyo de las autoridades, o quedarse en esta ciudad en donde no tienen un lugar en donde vivir, no cuentan con empleo y les es muy difícil voy a empezar.

Bagrecitos en la actualidad está convertido en un pueblo fantasma. Será en los próximos días cuando algunos desplazados por la violencia tomarán una decisión.