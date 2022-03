Garantizar derechos humanos de mujeres y niñas: la gran deuda de Sinaloa

Para la psicóloga y activista feminista Angie Arellano, el Congreso del Estado ha abordado el tema de la despenalización del aborto con poca profesionalización, capacidad y conocimiento para poder legislar y tomar una decisión correcta. “Las personas que están en esta toma de decisiones, no se están acercando a las expertas o la sociedad civil que saben de los temas y están legislando conforme a sus creencias, a sus conocimientos, de manera acalorada, a lo mejor por el tema que quieren entrar al tema progresista, pero no están profesionalizándose sobre este tema”, lamentó.

Al respecto, Reyes Andrade dijo que todos los días llegan casos de mujeres, niñas y adolescentes que han sido violentadas en sus derechos como víctimas en las agencias del Ministerio Público, por lo cual, aseguró, esto ya no puede seguir pasando. “Un 2022 donde todavía esas deudas estén pendientes y presentes deben de ponernos en alerta como ciudadanía para que esto ya no suceda”, sostuvo.

Incluso, describió las situaciones que más aquejan a las mujeres, como trabajos con bajos sueldos, acoso, hostigamiento sexual, laboral, el acceso a la salud . En el acceso a la salud, agregó que se sufren situaciones como la violencia obstétrica y la negación del ejercicio al derecho a decidir. A su vez, Priscila Salas, integrante del Colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, señaló que las niñas, adolescentes y mujeres sufren violencia comunitaria, mientras que si denuncian un delito sufren violencia institucional, revictimización, corrupción, porque no se tiene acceso a un derecho humano que es el acceso a la justicia.

Priscila Salas, integrante del Colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, señaló en entrevista para EL DEBATE que la gran deuda de Sinaloa con las niñas, adolescentes y mujeres es la garantía plena de sus derechos humanos . Para Natalia Reyes Andrade, del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, en 2022 no deben permitirse peritajes que revictimizan a niñas, adolescentes y mujeres. Y la despenalización del aborto es otro de los temas que, para la activista Angie Arellano, el gobierno debe responder.

Lorena Caro

