Gaxiola asegura que sí se atiende a las microempresas de Culiacán

Los comercios que han sido afectados por las obras en la Obregón y que debido a eso no están teniendo buenas ventas, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó a la directora de Desarrollo Económico que realice una estrategia para apoyarlos, ya que las ventas les han bajado hasta un 70 por ciento, y es la fuente de ingreso de la mayoría.

El PAN ratificó la petición al gobernador Rubén Rocha Moya que atienda a los microempresarios de la colonia 6 de Enero y demás sectores productivos, porque a nueve meses de gobierno, Morena sigue atento en hacer campaña y no hay políticas públicas que beneficien a los sinaloenses, dijo la dirigente estatal del partido, Roxana Rubio, ya que desde la presentación del Plan Estatal de Desarrollo no se han visto soluciones.

Entre las flexibilidades ofrecidas por la Secretaría de Economía especificó que no se realizarán pagos de los créditos hasta que culmine la obra, además de que se ofrecieron tasas atractivas de entre 9 y 10 por ciento de interés, que es menor que lo que ofrece un crédito bancario o una entidad financiera.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.