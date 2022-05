Gene Bojorquez firme en el Partido Sinaloense

Culiacán, Sinaloa.- Gene Bojorquez Ruiz aseguró que tiene la camisa bien puesta en el Partido Sinaloense pese a la salida de varios diputados que se fueron al partido de Morena.

El presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado expresó que es lamentable la salida de Héctor Melesio Cuén Ojeda de la Secretaría de Salud pero no traerá cambios en las posturas de los diputados del PAS dentro del Congreso del Estado.

"Creo que es la salida de un gran hombre, de un gran secretario se va extrañar dentro de la filas del gobierno del Estado, era un secretario que estaba llevando resultados y pues bueno se dio está salida no queda más de darle vuelta a la página".

Expresó que esto no debilita la bancada del PAS si no al contrario lo fortalece pues ahora sí Cuén tendrá tiempo para estar trabajando con el partido. Señaló que no quieren se la piedra en el zapato por lo que seguirán firmes con el gobernador Rubén Rocha Moya sin que la salida de Cuén afecte en dicha relación.