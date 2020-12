Genera desconfianza 'tortuguismo' del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Culiacán

Culiacán.- Por causas desconocidas el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje no ha notificado al Ayuntamiento de Culiacán ni al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) sobre el emplazamiento a huelga procedimiento que se inició el pasado jueves.

La tarde de este día Julio Duarte Apan acudió al Tribunal y se hizo acompañar por los abogados del sindicato, el asesor jurídico y un notario para dar fe de lo que está ocurriendo y que no se están realizando los procedimientos como debe ser en el Tribunal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ayer se cumplieron los cinco días necesarios para que se hiciera la notificación, tanto al Ayuntamiento como al Stasac y hasta el momento no se ha recibido nada los plazos se cumplieron. A lo mejor esta es la respuesta del porque el presidente Jesús Estrada Ferreiro comenta que no va haber huelga porque no están cumpliendo con los términos necesarios que se deben llevar a cabo”, detalló.

Duarte Apan explicó que si no se responde como debe ser por parte del Ayuntamiento de Culiacán en lo referente a las peticiones del contrato colectivo se va a ejercer el derecho a huelga, la cual podría estallar el 6 de enero.

“Estamos más convencidos que nunca que el Stasac se debe respetar”. Ayer el alcalde Jesús Estrada Ferreiro aseguró que está tranquilo porque no procederá el emplazamiento a huelga y que de este tema sabe porque es abogado. Ahora los sindicalizados desconfían del Tribunal.