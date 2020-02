Gennaro Gatusso habla del problema que le genera no meter a Lozano

Napolés.- Previo al duelo ante el Cagliari y donde se ha revelado que Gatusso no convocó al mexicano Hirving Lozano por una lesión, el entrenador ha revelado que desde su llegada se ha sentido atacado por la prensa italiana así como la mexicana por lo que ha dicho que ya no vendrá más a México.

Semana tras semana la primera pregunta para el entrenador del Napoli es referente sobre Hinving Lozano por lo que en la conferencia de prensa explotó ante los medios ya que considera que se le da más importancia a ciertos jugadores solo por haber costado mucho dinero.

"Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno... ¡paciencia! Ya no iré a México", fue lo que dijo Gatusso.

Esto sale a la luz por darle prioridad a Fernando Llorente al declarar que también merece la oportunidad al igual que Lozano para buscar el mejor ataque posible.

"No sé esto. Tengo jugadores muy fuertes en ataque y decido juego tras juego. Creo que le estoy dando muy poco espacio a Fernando en este momento. Llorente merecería mucho y mucho más".

En el caso de la lesión que sufre el mexicano abordó el tema diciendo que se trata de una contractura, y prefirió no arriesgarlo para alguna lesión más fuera y perderlo más tiempo. Por su parte Koulibaly, Milik y Allan están fuera para este juego junto con Lozano.