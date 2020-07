Gerardo Peña Avilés lanza 'ojitos' al PAN

Tras su fracaso electoral, el exdiputado federal Gerardo Peña Avilés empezó a coquetearle al líder panista Ariel Aguilar

Alentados. Los líderes de los grupos sociales y defensores de derechos humanos de Ahome se alborotaron más porque estiman que el Congreso del Estado terminará lanzando la convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es decir, dan por hecho que no van a ratificar a José Carlos Álvarez en esa posición. Algunos consideran lógico esto tomando en cuenta la votación que se dio para rechazar a Eva Guerrero para directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Es más, para Álvarez es más difícil reelegirse porque necesita 27 votos a su favor, los que al parecer no los alcanza. Por eso, los dirigentes de los grupos sociales y defensores de los derechos humanos en Ahome ya tienen prendida la velita para que el Congreso del Estado lance la convocatoria para empujar a su “gallo” Leonides Gil Ramírez, exvisitador de la CEDH en la zona norte. Dicen que este ya anda animado para entrarle.



Apretar. Muchos consideran que la decisión de cerrar los accesos al río de San Miguel fue acertada ayer por la afluencia que se estaba registrando de paseantes. La situación preocupó a las autoridades de Salud y de Protección Civil de Ahome porque se abría un alto riesgo de contagios de Covid-19. Ante eso, se determinó prohibir el acceso al lugar recreativo, lo que causó molestia en algunos. Sin embargo, la mayoría de ahomenses avalaron la decisión que ejecutó el coordinador de Protección Civil, Carlos Germán Enríquez. La opinión generalizada es que como ciudadanos se tiene que actuar con cautela y si no las autoridades deben de apretar más ahora que se tiene controlado el virus.



Oportunista. El exdiputado federal Gerardo Peña Avilés empezó a coquetear con el líder el PAN en Ahome, Ariel Aguilar, en sus denuncias por el supuesto mal uso de los recursos públicos en las obras que realiza la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Algunos panistas aseguran que ni la burla perdona Peña Avilés que le jugó las contras al PAN después que lo llevó a la Cámara de Diputados. De hecho, creyó que se había convertido en el “plus ultra” de la sociedad ahomense y lanzó su candidatura a la alcaldía por la vía independiente en el 2016. Fue un fracaso. De ahí se le vino más su amargura política. Dicen que no es casual los ojitos que lanza ahora al PAN.



Engallado. Por cierto, el líder panista en Ahome, Ariel Aguilar, paró oreja por los señalamientos que hizo en su contra el aspirante a la candidatura panista a la alcaldía Miguel Ángel Camacho. Este lo acusó de emprender una persecución política en su contra por ser su adversario en su aspiración a la alcaldía. Algunos panistas señalan que eso no se lo puede acreditar Camacho a Aguilar, pero a este lo deja en una mala posición por el conflicto de intereses de tener de asesor de comunicación a un joven que también cobra en el Ayuntamiento por un portal que tiene. La embestida contra Camacho parece que le movió su orgullo porque el excandidato a la alcaldía ya incluso anunció la apertura de su oficina de campaña por la alcaldía ahomense.



Desgarrador. La Delegación de Catastro en El Fuerte se quedó sin titular. Y es que Francisco Javier Valenzuela Orduño, mejor conocido como “El Tachi”, murió a causa del coronavirus. La suya es una historia familiar desgarradora de dolor como muchas otras en Sinaloa. Valenzuela Orduño siguió a su esposa, Alma Lugo Astorga quien falleciera hace 15 días por ese mismo virus. Alma es prima de José Luis Lachica, uno de los líderes del grupo San Blas que aspira a la alcaldía de El Fuerte, nada más que por el problema del coronavirus se replegó en forma estratégica para conservar su salud.