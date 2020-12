Gerardo Vargas Landeros confía ser el candidato de Morena al gobierno de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Basado en los resultados de las encuestas de los últimos diez meses, Gerardo Vargas Landeros, exsecretario de Gobierno de Sinaloa confía ser el candidato de Morena, de lo contrario, consideró que lo estarían haciendo a un lado.

El aspirante a la candidatura por Sinaloa confirmó la reunión a celebrarse este miércoles en la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y externó que está muy contento y optimista a escasas horas de conocer a la persona ganadora que representará la candidatura a gobernador por el partido guinda.

“Sinaloa ha dicho en sus numerosas encuestas en todo 2021 que Gerardo Vargas Landeros es lo que necesita bajo las condiciones que estamos en el estado, no es algo que yo lo esté diciendo, es algo que las mujeres y hombres del estado que han sido encuestados en los últimos 10 meses han dicho que Sinaloa necesita a Gerardo Vargas para poder salir adelante y ganar las elecciones y que Morena llegue al poder en 2021”, expresó el exfuncionario estatal.

El expriista ratificó que “solamente quiero ser gobernador de mi estado”, y “he dicho muy claro que debemos de respetar la decisión del pueblo, porque el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el pueblo es el que manda y tiene la decisión”.

“Yo no he manifestado ni me han dicho de la alcaldía de Ahome son especulaciones y mentiras o ganas de querer desviar la atención. Mi proyecto sin duda alguna es la gubernatura del estado y no desde ahorita, sino de 2016 traigo todas las encuestas en primer lugar, donde la sociedad sinaloense ha querido que Gerardo Vargas aspire a esta importante posición”, manifiesta el expriista.

Vargas Landeros destacó su formación política que se ha caracterizado por mediar, conciliar y de llamar a la unidad, y en esta ocasión en Morena no será la excepción; asimismo, recordó que desde que el inicio del proceso de registro de precandidatos ha hecho un llamado público para superar las diferencias, en su opinión son normales, por estar aspirando a esta posición y que queden atrás las rencillas personales para lograr el triunfo en Sinaloa.

También, dijo que “veo muy difícil que la decisión del pueblo se vaya a cambiar y ninguna encuesta a puesto a otra persona de candidato en primer lugar, todas me han puesto a mí, si se respeta la decisión del pueblo, como debe de ser y marcan los estatutos de Morena”, y advirtió que de lo contrario, “sin duda me estarán haciendo a un lado”, concluyó.