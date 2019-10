Culiacán, Sinaloa.- El dolor y las carencias cambiaron radicalmente la vida de Gerardo Salazar Esquerra, esto a raíz de la fibromialgia, espondilitis anquilosante e hipertensión que padece.

La dura lucha para él comenzó cuando apenas tenía once años. Cuando era niño empezó a sentir dolor en la espalda, en las manos y en la cadera, el dolor cada vez era peor, y a pesar que sus padres lo llevaron con muchos médicos, no había un diagnóstico exacto para su caso, por lo que la situación se complicaba.

Era como estar perdido, ¿por qué me duele tanto?, ¿por qué no puedo dormir?, ¿por qué duermo y amanezco muy adolorido?, y así fue desde los once hasta los quince años, apunta Gerardo.

A pesar de trabajar todos los días en un pequeño taller de costura, que emprendió en su casa en la colonia Guadalupe Victoria y hacer trabajos como estilista, no cuenta con los recursos suficientes para comprar los medicamentos que lo ayudan a sobrellevar el dolor que permanece en su cuerpo las 24 horas del día.

Lamentablemente, a veces incluso teniendo seguro social, no abastece, o los medicamentos no están en el momento, agrega.

Tu colacoracíón marca la diferencia

Es en esos momentos en los que la situación se complica, por lo que solicita la ayuda de la gente de buen corazón que desee apoyarlo con medicamentos o lo que pueda.

En lo que gasto es en atenciones inmediatas, pero a veces no tengo ni para el camión y me aguanto, porque a veces hace falta hasta para ir a urgencias y a veces la ambulancia no viene por ti.

Gerardo busca ayuda, padece espondilitis y fibromialgia. Foto: Noe Mascareño

Sostiene que hay días en los que no se puede levantar de la cama, le duele todo y ni siquiera logra controlar la movilidad de sus manos para hacer cosas básicas, las enfermedades como la fibromialgia y la espondilitis son degenerativas, las consecuencias día a día son más difíciles de sobrellevar.

“No sé ni siquiera cómo describir que no te puedas cambiar, que no puedas quitarte una camisa, que no te puedas que no tiene la culpa de lo que él está pasando, pero recapacita y entiende que los demás no sienten lo mismo. “A veces el dolor es insoportable”, explica.

Gerardo necesita de tu ayuda con medicamentos y aportaciones para hacerse estudios constantemente, porque anhela ser una persona llena de salud. Paadece espondilitis anquilosante y fibromialgia, enfermedades que le generan dolor muscular crónico, fatiga, incapacidad de movimiento, inflamación en las articulaciones, columna vertebral e incapacidad laboral, etc.

¿Cómo ayudarlo?

Si deseas ayudarlo, puedes comunicarte al 667 501 34 42 o al 667 428 01 95 con quien responda.

Para el joven de 27 años no ha sido fácil aprender a vivir con sus enfermedades, hay días en los que el dolor es tan grave que no puede trabajar y los recursos económicos no le permiten rendirse, tiene que buscar la manera de salir adelante porque a pesar que hay amigos y familia que lo apoyan, es consciente que su enfermedad es permanente, y no pueden ayudarlo siempre.

Lamentablemente, a veces la ayuda no es tan frecuente, porque lo mío es 24 horas, y yo comprendo, la gente no puede estar siempre para ti, comenta Gerardo.

Ha buscado alternativas que lo lleven a mejorar su condición y no perder la movilidad, porque necesita seguir trabajando para cumplir su sueño de algún día tener su propia marca de ropa y una estética. Agrega que el dolor lo ha llevado a molestarse con gente que no tiene la culpa de lo que él está pasando, pero recapacita y entiende que los demás no sienten lo mismo.

