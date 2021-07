Gestiona Rocha Moya con Banobras viviendas y créditos para desplazados en Sinaloa

Sinaloa.- En búsqueda de cumplir con uno de los compromisos de campaña sobre apoyar a las familias desplazadas por la violencia en Sinaloa, el gobernador electo Rubén Rocha Moya, planteó al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Jorge Mendoza Sánchez, la posibilidad de contar con terrenos para construir desarrollos habitacionales, o bien, habilitar créditos para que ésta población vulnerable pueda adquirir una vivienda.

“Un tema interesantísimo para mí es la posibilidad de contar con reserva territorial e incluso con financiamiento, para efecto de construir unos desarrollos habitacionales para los desplazados de la violencia tanto en Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado, Ahome, Guasave, etcétera. Es importante pensar en que estas familias obtengan un patrimonio, y uno de los más importante es la casa para los desplazados”.

Esta reunión es parte de la agenda de trabajo de Rocha Moya por la Ciudad de México. “Cabe recordar que Banobras puede apoyar en dos vertientes: la primera es con sus desarrolladores para estas causas sociales, así como también para dar el crédito a los propios interesados en comprar una casa con todas las condiciones de vivienda social, ya que se trata de apoyar a los grupos de desplazados”.

Leer más: Un grupo de desplazados habita casas inconclusas en Mazatlán

Además, el morenista habló con el director general de Banobras sobre la reestructuración de deuda de la entidad, la cual es una opción que tienen los estados con ésta institución financiera,y que de lograrse traería beneficios importantes para Sinaloa, con la posibilidad de obtener financiamientos para obras, como por ejemplo, el circuito exterior de Culiacán.

“Otro tema que planteamos y que ha venido tratando el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Estrada, que lo tiene muy avanzado es el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), es algo novedoso y que lo comentamos simplemente porque me interesa como gobernador electo”.

La historia de los niños indígenas que 'Anne with an E' no terminó de contar