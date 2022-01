Ginecólogos de Sinaloa le dicen NO a diputados por iniciativa de despenalizar el aborto

Sinaloa.- Médicos ginecólogos de Sinaloa se pronunciaron en contra del aborto y aseguraron que su profesión es para salvar vidas y ayudar a personas, que ha llevado a esta entidad a ser un estado pionero en cirugías de feto en el vientre de las madres, y ellos están realizando ciencia para el beneficio de los bebés, pero que ahora pretenden modificar la ley para reconocerlos como vivos hasta que nacen y respiren.

Jorge Alberto Gamboa González, presidente del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, Juan Carlos Balcázar Rodríguez, vicepresidente y Jesús Castro Castro, se manifestaron por respetar la vida en cualquier etapa que ella se encuentre durante la reunión de Parlamento Abierto con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, quienes aseguraron que desde las cinco semanas escuchan el latido del corazón del embrión.

Dijeron que la ciencia a través de investigaciones y consensos (no opiniones personales), ha demostrado que el inicio de la vida humana es en el momento mismo de la fecundación fenómeno, en el cual un espermatozoide y un óvulo se unen formando un nuevo ser humano.

Es en este contexto como médicos especialistas apegados al método científico, sostuvieron que ven con preocupación que se pretenda involucrarnos en el terrible acto de asesinar a un ser humano que se gesta en el vientre de su madre, argumentando un falso derecho de ser su propio cuerpo y su decisión, ya que por la ciencia se ha demostrado también que un cuerpo no posee dos corazones, ni dos ADN diferentes.

“Quien afirme que durante las primeras 12 semanas de gestación el producto de la concepción sea solo un saco de células que no siente y con ello intentar justificar su muerte, miente y desacredita a la ciencia”, dijeron.

Describieron el trabajo que ellos consideraron que buscan obligarlos en caso del aborto, cuando el médico manipulará al feto, para hacer salir primero sus piernas, hasta dejar adentro sólo la cabeza, si así es necesario, se debe practicar una incisión en la base del cráneo para posteriormente vaciar el cerebro del bebe por succión y finalmente el cuerpo sin vida del feto o bebe se retira muerto del cuerpo de la madre.

“El aborto no es un procedimiento seguro como lo han querido hacer creer y quienes nos dedicamos a la ginecología, sabemos que no existe el aborto seguro; es tan falso como tratar de asegurar que las cirugías de apéndice realizadas en los hospitales no se complican o no se infectan; las consecuencias del aborto pueden ir desde hemorragia, sepsis, perforación uterina y en algunos casos, la muerte”, precisaron.

Por su parte, Balcázar Hernández reveló lo siguiente: “He luchado por parar una hemorragia en jóvenes que tomaron una mala decisión, y me atrevo a asegurar que no hay nada que reconforte más al médico que el saber que ha cumplido con honor el deber de ayudar a salvar una vida”.

El Código Penal del Estado de Sinaloa contempla el aborto bajo tres causales en las cuales la violación está incluida, que no hace falta modificarlo para que la mujer tenga ese derecho, y que cuenta con él, concluyeron.