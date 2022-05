Gloria Himelda Félix a Estrada Ferreiro: “No tengo conflicto de interés en mi tarea legislativa”

Culiacán, Sinaloa.- La diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla afirmó que su actuación en la Comisión Instructora del Congreso del Estado está apegada a derecho, con una hoja de vida honesta y que no existe un conflicto de interés en el juicio político contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro con su tarea legislativa, porque su esposo es un trabajador de base y actualmente con permiso, con 20 años de servicio al gobierno estatal.

Las declaraciones de Estrada Ferreiro que acusa a los diputados priistas, Ricardo Madrid Pérez y a Félix Niebla sobre su voto a favor del inicio al proceso de juicio político en su contra, en opinión de la legisladora, dijo que es un ejercicio de la libertad de expresión del presidente municipal de Culiacán, y pese a lo manifestado hacia su persona, "le tiene respeto".

Defendió el actuar del Poder Legislativo que procede conforme a derecho y es una competencia para conocer las demandas de juicio político, como fue en el caso de Culiacán.

Calificó las expresiones de Estrada Ferreiro, y "no quiero emitir juicio de valor respecto a ello, pero si algo me ha destacado en su carrera política y en el servicio público, es justamente siempre, hacer un equilibrio, entre lo que es correcto y legal".

"Los señalamientos que él hace respecto de mi esposo para nadie es extraño y es de dominio público, que mi esposo es servidor público y para nada genera un conflicto de interés en mi tarea legislativa", enfatizó la expresidenta municipal de Mocorito en el periodo de 2011 a 2013.

Con su experiencia como legisladora federal y expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el periodo de 2019-2020, explicó que el juicio político de Estrada Ferreiro no es un tema del Ejecutivo estatal, sino corresponde al Poder Legislativo en el ejercicio constitucional de conocer la demanda de juicio político, que está conociendo la Comisión Instructora que preside Marco César Almaral.

Te podría interesar leer:

En cuanto a su esposo, dijo que actualmente tiene un permiso para ocupar un puesto de confianza, y las críticas hacia ella, "no me lesionan y soy una mujer con una hoja de vida. Mi actuar en los diferentes espacios que he ocupado en la vida pública de la vida estatal por más de 17 años, como presidenta municipal y como legisladora, siempre he estado sujetado al escrutinio público, no me asusta y son una mujer transparente".

Respecto a su actuación como vocal de la Comisión Instructora, expresó que "habrá de ser apegada a derecho y es su responsabilidad como legisladora atender".