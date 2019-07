Gloria fue herida por una bala perdida mientras trabajaba

Culiacán, Sinaloa.- Sentada en una cama vieja que ha sido remendada en varias ocasiones se encontraba Gloria Nevárez Pacheco, mientras observaba hacia la calle a ver si algún vecino o familiar llegaba a ofrecerle algo de alimento para ella y sus hijas.

El pasado 16 de junio, Gloria luchaba entre la vida y la muerte, pues alrededor de las 06:00 horas salió de su casa para recolectar botes, y mientras caminaba por la carretera sintió un fuerte dolor que le impedía caminar, pero aun así hizo su mayor esfuerzo para llegar a una casa para que pudieran llevarla a un hospital; sin embargo, para su sorpresa, al ser atendida por médicos le dijeron que estaba herida de bala.

En ese momento, la salud de Gloria comenzó a empeorar, por lo que se debatía entre la vida y la muerte; y durante quince días estuvo hospitalizada. Su preocupación son sus hijas, porque una de ellas estaba por salir de clases de la preparatoria, y otra menor tiene un trastorno mental y requiere cuidados especiales.

Desesperación

La madre relata que no ha sido fácil tener que estar en cama porque su situación no permite sostener el gasto de alimentación, agua y luz, ya que ella y sus hijas vivían de lo que ganaban con la recolección de botes de aluminio: “No sé en qué momento me vino a pasar esto a mí. No puedo salir a trabajar, y necesito sacar adelante a mis hijas”, expresó.

Aunado a esto, Gloria y sus hijas se enfrentan con la presión de pagar una deuda de 41 mil pesos en el Hospital Civil de Culiacán, en el que fue atendida al momento del incidente, y para poder ser dada de alta firmó un pagaré con el compromiso de hacer los pagos, pero no ha podido cubrir.

Con mucho esfuerzo logra sentarse. La bala le dejó una herida de aproximadamente quince centímetros, lo que le impide caminar con facilidad, aun así lo intenta para en ocasiones hacer comida o bañarse.

Pobreza

Apenas con lo poco que percibía logró hacer una casa de lámina, cartón, lonas y todo aquello que le sirviera para tener un techo donde habitar ellas tres, ya que desde hace diez años es madre soltera.

Tras su incapacidad para caminar ha tenido que sufrir las altas temperaturas y pasarla con apenas un abanico que no abastece para pasar los días de intenso calor, pero su mayor preocupación es cuando llueva, ya que cada que azotan las aguas tienen que correr a refugiarse con vecinos, pero ahora con su problema para caminar se le dificultará salir.

“Aquí, cuando viene la lluvia y los vientos fuertes, tenemos que salir corriendo. Ahora no podremos hacerlo. Y apenas y me levanto”, dijo.

Apoyo

Gloria escribió una carta al gobernador Quirino Ordaz Coppel donde le solicita el apoyo para medicamentos, los cuales desde su salida del hospital no ha podido comprar, por lo que los dolores que padece son fuertes.

Además, solicita la ayuda para construir un cuarto donde puedan refugiarse ellas y sus hijas y no tener que estar saliéndose de su hogar cada que llueva.

Gloria ha recibido mucha ayuda de un familiar y gente de Tepuche, lugar donde vive, pero su complicada situación requiere más apoyo.