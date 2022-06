Gobernador Rocha dijo respetar la decisión del alcalde Estrada Ferreiro si pide licencia de su cargo

Sinaloa.- De acuerdo al gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán tendrá su estrategia para el caso que está viviendo y espera que le beneficie, respeta sus decisiones, dijo. Sobre si fue más sano por parte de Estrada Ferreiro pedir licencia, el mandatario estatal, declaró que "debe estar enmarcada de su estrategia de defensa sobre el juicio político y la denuncia penal”,

Sobre el caso de Graciela Domínguez, secretaria de la Sepyc, y sobre la cual el alcalde de Culiacán dijo a un medio de comunicación que jamás la ha agredido, el gobernador contestó: “así es el alcalde nada mas, pues si casualmente oí el programa, sí lo dijo muy claro, con las cosas que están ocurriendo finalmente para que es una fe y que pase pronto”, resaltó.

“Las retractaciones del alcalde es decir ´no lo dije´ y no es retractarse porque si lo dij,o si Graciela quiere proceder puede hacer valer sus derechos ante la justicia” resaltó.

El gobernador resaltó que no es que no quiera al alcalde Jesús Estrada Ferreiro o que él sea un político perverso que quiera tener a todos en sus manos sino lo que llevó a Estrada a estar en donde está es su conducta, por lo que le recomendó que realice una introspección.

"Estrada Ferreiro está incumpliendo las reglas de Morena que es no mentir y no traicionar y no les está pagando a las viudas de policías y eso es traicionar a un sector vulnerable" señaló.

Te recomendamos leer:

Niega que tengan a otros políticos en la mira de juicio político porque ese es tema del Congreso de Sinaloa y ciudadanos. Recordó que fueron los propios ciudadanos los que pidieron el juicio político al alcalde, además que ya tiene denuncias por discriminación y otra en la Fiscalía General del Estado (FGE).