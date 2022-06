Gobernador Rocha reta a Estrada Ferreiro para que acuda a la Fiscalía y lo denuncie

Sinaloa.- “Yo siento no tener nada malo, mucho menos delitos”, manifestó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante las acusaciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de poseer pruebas en su contra por delitos de gravedad.

Durante su visita a La Reforma, Angostura, y tras ser cuestionado, el mandatario estatal señaló que si presuntamente tiene pruebas, que acuda a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y denuncie, en vez de hacer declaraciones públicas y que por su parte, él se siente tranquilo y confiado.

Relación

“Con ese hombre no se puede platicar”, dijo el gobernador, donde además resaltó que no hay nada qué dialogar, ya que la situación está relacionada con el Congreso del Estado y no la gubernatura.

Comentó también que fue una grosería la situación con la secretaria de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava, y que debería proceder por violencia hacia su persona.

Rocha Moya subrayó que “es una tontería” el peligro que se le adjudica representar hacia el alcalde de Culiacán. Al respecto, también destacó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dio a conocer que no se entrometerá en el asunto político.

“Lo que sí le escuché decir es que le pidió al secretario de Gobernación que lo viera y eso hizo”, explicó.

Asimismo, destacó que de todos los gobiernos, este es el que ha empezado con menos homicidios, informando que el día de ayer no se registró ningún homicidio doloso.

“Tenemos la estrategia de seguridad que nos está funcionando”, declaró Rubén Rocha.

Recomendaciones de CEDH se han cumplido en un 80 por ciento: Efraín Félix

Leobardo Efraín Félix Valverde, director de Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Culiacán, dio a conocer que las tres recomendaciones que les hizo llegar la Comisión Estatal de Derechos Humanos las aceptaron y que actualmente se han cumplido en un 80 por ciento.

Félix Valverde aclaró esto en respuesta a lo declarado por el presidente de la CEDH, Carlos Álvarez Ortega, de que esas recomendaciones no estaban solventadas y cumplidas a la cabalidad.

El jurídico del Ayuntamiento señaló que queda pendiente “lo relacionado con los procedimientos internos que realiza la administración, es decir, en que en la Secretaría de Seguridad Pública está en proceso una investigación por parte de la Comisión de Honor y Justicia, y hay dos procesos abiertos entre el Órgano Interno de Control, de los cuales no se puede dar mayor información en virtud de estar vigentes esos procesos internos”.

Efraín Félix agregó que: “Esta información ya es del conocimiento de la Comisión (CEDH) y, sin embargo, se girarán los oficios correspondientes para que estén enterados de todos los avances que se llevan”.

Tere Guerra respalda a Graciela Domínguez

La titular de la Secretaría de las Mujeres dijo que la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, tendría el respaldo en caso de interponer una denuncia en contra del alcalde de Culiacán por supuesta violencia política.

“Es una decisión que ella deberá de tomar... Esto se presenta ante una autoridad porque es violencia política, pero nosotros estaríamos en la posibilidad de respaldarla, de hacer el acompañamiento”, sostuvo Tere Guerra.

Sadol Osorio Porras, regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), fue citado la mañana de ayer en la Fiscalía General del Estado por el proceso que se le sigue al alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

El Dato

Guerra de acusaciones

La situación se le está complicando más a Jesús Estrada Ferreiro, quien ha lanzado acusaciones no solo contra el gobernador, sino contra otros a quienes considera adversarios.