Gobernador de Sinaloa le saca la vuelta a la ley de obras

Sinaloa.- Ha pasado más de un mes desde que, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Obras Públicas y el gobernador aún no la ha expedido en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, mientras que, otras reformas y leyes fueron publicadas en la brevedad.

Lo que empezó como una pequeña dificultad en la recolección de firmas para la falta de publicación del decreto, ahora ya se resume en falta de voluntad por parte del gobernador, manifestó la diputada, Flora Isela Miranda Leal.

La presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado dijo que, la cuestión administrativa o burocrática ya no es pretexto para no publicar la ley, como anteriormente habían justificado los funcionarios del Poder Ejecutivo.

La legisladora manifestó que, es una falta de voluntad del gobernador para que las participaciones federales y presupuesto de obras ya agendadas, no se sujeten a los lineamientos de la Ley aprobada y se siga apegando a la pasada ley y pueda así, el ejecutivo estatal actuar en conveniencia.

Es falta de voluntad de la publicación porque han salido más leyes y ya no podemos echarle la culpa la cuestiona administrativa y es falta de voluntad para que no se aplique la ley y no entre en vigor y el presupuesto y las participantes de la federación no quede sujeta a la presente ley que se votó”, dijo.