Gobernador de Sinaloa no participará en consulta popular para expresidentes de México

Sinaloa.- Este domingo 1 de agosto se realizará la consulta popular para "enjuizar" a los ex presidentes de México a lo que el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel dijo que no participaría.

Al preguntarle si invitaba a la ciudadanía a participar comentó que era una decisión propia y cada quien decidiría si participar o no.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Son ejercicios de consulta de la gente están bien los ejercicios pero ya cada quién decide si va o lo va a votar. Yo no, ya es decisión de cada quién, no, no voy a participar".

Leer más: INE Sinaloa listo para la consulta popular; hay 2,676 suplentes en caso de renuncias por Covid-19

Reiteró que ante el recurso que se destinó para la consulta pues no hay comparación con lo que se necesita para el tema de salud. Recordar que desde hace unas semanas llegaron a Sinaloa las más de 2 millones de boletas para dicha consulta.

Leer más: Solicitan plaquetas urgente para el niño Brandon tras recaída

Caen en Tlalnepantla dos sospechosos por golpiza y muerte de perro en una casa

Síguenos en