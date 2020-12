Gobernador de Sinaloa no publica agravio del predial a campos de golf

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, regresó al Congreso del Estado el decreto emitido sobre las reformas a la Ley de Hacienda Municipal con el cual, se agravia el cobro de impuesto predial a los campos de golf.

En la sesión ordinaria de este martes, los diputados locales dieron lectura a las observancias del gobernador respecto de las reformas, quien aseguró que, de aplicarse el incremento del predial a los campos de golf, se corre el riesgo de que se omita el pago y se afecten los ingresos de los ayuntamientos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se justifica que, los campos de golf no se pueden comparar con los lotes baldíos e imponérseles un cobro de impuesto similar porque estos requieren de inversiones para su mantenimiento y además, son áreas verdes.

Además, se repalda la no publicación de las reformas a las disposiciones del presidente de la república quien desde el inicio de su gobierno ha decretado que los impuestos no deberán subir.

“En razón de que los campos de golf cuentan con instalaciones altamente especializadas que requieren de grandes inversiones para su diseño, construcción y mantenimiento; otorgan una plusvalía muy importante a los predios adyacentes, lo que ayuda a promover que se detonen otros proyectos inmobiliarios de gran nivel, no se equiparan a los lotes baldíos, no se encuentran vacantes y evidentemente no son desperdicio urbano”, dice el comunicado.

El integrante de la comisión de Hacienda y Crédito Público, Jorge Iván Villalobos, detalló que, la única disposición que fue observada y vetada por el ejecutivo estatal fue la relacionada con el agravio del impuesto a los campos de golf y avaló el veto del gobernador puesto que, como ya lo había criticado anteriormente, se afecta indiscutiblemente el desarrollo económico de las regiones.

“Era de esperarse, celebro que el ejecutivo haya hecho lo siguiente porque esto quiere decir que, la ley que aprobamos es mucho más amplia, extensa y ambiciosa, que debe haber una visión más a largo plazo y no una visión polarizada como se dio, esto es benéfico tanto para los que tienen capos de golf y los que no tienen campos de golf”, expresó.

Cabe recordar que a finales de noviembre el Congreso de Sinaloa aprobó diversas reformas a la Ley de Hacienda Municipal que pretende evitar privilegios y amparos en el impuesto predial (Eliminan posibilidad de amparos en Ley de Hacienda para cobros del predial en Sinaloa) por lo que los campos de golf tendrán que pagar el impuesto predial completo sin condonaciones.