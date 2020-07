Gobernador no ha elegido nuevo perfil para frente de Ismujeres

Culiacán, Sinaloa.- No existe otra propuesta por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel como perfil al frente de Ismujeres. Insistió en que el proceso no ha terminado, por lo que no se ha visto una nueva propuesta en caso de que no se dé la ratificación de Eva Guerrero.

Ordaz Coppel opinó que quien llegue al cargo difícilmente podrá trascender y transformar, pues el organismo se encuentra muy limitado. Señaló que por ello es importante fortalecer al Instituto mediante una reforma.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Creo que es un muy buen momento para darle mayores capacidades, facultades, atribuciones, porque está muy limitado", dijo el gobernador de Sinaloa.

Agregó que algunas de las cuestiones que deberán fortalecerse es el presupuesto que es muy limitado para las necesidades del instituto, así como reformas a las leyes.

En tanto la reposición del proceso de elección, respondió "no lo sé", y que será "lo que marque la ley".

Mencionó que de darse la necesidad de elegir a otro perfil, tendría que iniciarse nuevamente el proceso, por lo que no podría seleccionarse del resto de las aspirantes al cargo.