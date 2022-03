Gobernador pide a Estrada Ferreiro que desista de la Controversia Constitucional por el tema del agua potable

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la Controversia Constitucional que interpuso el alcalde de Culiacán ante la Suprema Corte para no aplicar los descuentos al agua potable, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que a él le hubiera gustado que no la presentara porque no es un tema político es un tema de humanidad.

“El alcalde tiene que actuar por su perfil jurista o por ser un gobernante con sentido humano, vivimos en una cuarta transformación a la que él se asume y la cuarta tiene programas destinados por los adultos mayores y personas con discapacidad, entonces que esté litigando los apoyos que ya se los venían dando no hay ningún argumento”.

El mandatario estatal recordó que en el resto de los 17 municipios ningún alcalde ha mostrado ningún inconveniente por los descuentos y no cree que se justifique la terquedad de Estrada Ferreiro por no querer darlos.