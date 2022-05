Gobernador quiere funcionarios leales y eficientes en su gabinete

Sinaloa.- Después de la salida de los secretarios de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda y de Bienestar Ruth Díaz de su gabinete, el gobernador Rubén Rocha dijo necesitar a funcionarios eficientes, leales y respetuosos. Dijo que quienes podrían salir serían los que traten mal a sus subordinados.

De acuerdo al mandatario, no pueden tener funcionarios prepotentes ni soberbios. “El otro día que me reuní con los trabajadores les dije que no permitan el acoso laboral de nadie, ni un jefe prepotente, no podemos tratar mal a la gente”, detalló. De acuerdo al mandatario estatal se necesita armonizar, que haya una conducta de respeto en el trabajo, que no les hagan la vida pesada a los que están atendiendo al público.

“Yo quiero funcionarios respetuosos de sus compañeros de trabajo que hagan equipo, transparentes, que atiendan con respeto a los medios de comunicación”, expresó.

Ante los cuestionamientos de si iba a despedir a la secretaria de Turismo María del Rosario Torres Noriega por ser relacionada a Cuén Ojeda, el gobernador expuso que no va a tomar medidas dándole como secuela de un hecho anterior, pues va a seguir revisándolos en razón de los criterios que ya ha explicado.

Durante la conferencia semanera el gobernador llamó a la población a estar alerta y detalló que cuando vayan a regularizar sus unidades de procedencia extranjera compren el seguro con la empresa que quieran porque el gobierno no promueve a ninguna.

De acuerdo a Rocha, el titular del SATES, Oscar López Barraza le informó que había “coyotes” vendiendo seguros falsos para los vehículos y ya le están dando seguimiento al tema.

“El viernes pasado se reunió conmigo Oscar López y me dijo:‘hay una serie de “coyotes” en las filas ofreciendo seguros falsos’ y esos son justamente los que generan una llamarada de petate de frente a los seguros reales”.

El Gobierno Estatal advierte que al comprar con los “coyotes” los van a extorsionar, además de que los seguros no sirven porque son formato artificial y no les pueden dar garantía.