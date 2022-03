Gobernadores son empleados de AMLO: Presidente Nacional del PRD

Culiacán, Sinaloa.- Los gobernadores son una especie de virreyes o hasta regentes, porque los ponen desde la Presidencia de la República, como antes, y se han convertido en empleados del presidente Andrés Manuel López Obrador, opinó el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien le pidió al gobernador Rubén Rocha Moya que le diga a AMLO lo que sienten los sinaloenses y su persona sobre la necesidad de restablecer las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.

Comentó que desde hace muchos años conoce al gobernador Rocha Moya por ser militante del PRD y hasta llegó a ser candidato, pero reveló que desde hace tiempo no tiene ninguna relación con el morenista y tampoco lo va a visitar en su estancia en el estado, porque insistió que no tiene ningún motivo para verlo y, además, enfatizó enérgico, no quiere buscarlo si no hay motivo alguno.

¿Qué opinión le merece el gobierno de Rocha Moya?

“Ya sabemos las condiciones de cómo obtuvo ese resultado electoral el año pasado, y yo, en lo personal, no me cansaré de señalarlo de cómo grupos delictivos. No le echo a él la responsabilidad, alguien lo permitió, ayudaron para que se lograra que él “ganara”. En medio de un escenario de violencia y una buena cantidad de municipios del estado de Sinaloa, algunos fueron más escandalosos. En Culiacán secuestraron a una candidata a diputada local, y en Badiraguato secuestraron a gente y a funcionarios de casilla, y en Los Mochis, una cosa más agria el clima de violencia, y en Concordia bajaron a un candidato del PRD. Todos estos hechos incidieron en el resultado de la elección. Después de esos hechos y en el gobierno, ojalá estuviera haciendo ya un buen gobierno;por los informes que tengo, no hay nada nuevo en el horizonte”.

¿Qué calificación le da?

“Hasta hoy no se puede ver que tenga una suerte de calificación aprobatoria”.

¿Cree que sea una copia del gobierno de AMLO?

Hasta en sus llamadas semaneras es una copia, porque no tienen independencia como gobernantes de su entidad. Si efectivamente, como mencionó Mario Zamora que el gobernador Rocha está en contra de la desaparición de las escuelas de tiempo completo, como él que se ha sabido, por qué no alza la voz y le dice: ‘señor presidente, yo mismo, como representante de la gente de Sinaloa, exigimos que restituya la escuela de tiempo completo para el beneficio de la gente’, pero no se atreven, no tienen vida propia y dependen de...”.

¿Espera que esta situación cambie?

“Ellos dependen de... y ganaron gracias a la bendición papal de Palacio Nacional, y simplemente son empleados del presidente y no hay nada más”.