Gobernar Culiacán no son enchiladas: Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- De acuerdo a Jesús Estrada Ferreiro, candidato por Morena-PAS a la presidencia municipal de Culiacán, sus contrincantes no conocen la administración pública.

Durante el Conversatario de Ideas y Propuestas 2021 organizado por Debate, mencionó que "la gente no es tonta y ya no caen en engaños de que les van a pavimentar todo, que les van a poner hospitales para los perros y los gatos y ambulancia en la puerta de sus casas, esas dijo son fanfarronadas, son mentiras".

Jesús Estrada Ferreiro reteiró que fue el único Ayuntamiento en el país en implementar la campaña de guardianes de la salud en la cual participaron mil 500 voluntarios trabajando todos los días en el centro de Culiacán y las colonias, y quien no lo vio estaba ciego o dormido o no estaba en Culiacán.

Leer más: Las propuestas de Jesús Estrada Ferreiro en el Conversatorio de Ideas y Propuestas de Debate

"Sanitizaron todo el municipio y lo apoyaron los módulos de riego y agradece esa colaboración. También se instaló un dispensario médico en el cual atendieron a 2 mil personas de las cuales ninguna se ha muerto".

Dijo que no pueden estar criticando a un gobierno que hizo todo lo posible por combatir la pandemia y trabajo día y noche para ello.

"Gobernar Culiacán no son enchiladas no le pueden estar prometiendo cosas que no se van a cumplir. Va a ganar en Culiacán con mucha ventaja, expresó.