Gobierno adeuda 30 millones de pesos a los textileros

Culiacán, Sinaloa.- A unos días de que cierre el 2017, el Gobierno del Estado le adeuda 30 millones de pesos a los textileros, reconoció el secretario de Desarrollo Económico del estado, Javier Lizárraga Mercado.

Este año solo se canjeó el 86 por ciento del total de los uniformes. Este monto no ha sido liquidado, ya que esperan la relación de las prendas canjeadas y entregadas para emitir los pagos pendientes por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc).

“La Sepyc, lo que nos pasa es una relación de todos los uniformes en cada escuela, y ya nosotros podemos realizar una autorización de pago de manera interna para que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) pueda entregar los recursos”, describió.

Exigencia

Cabe señalar que, como anticipo, se les otorgó a los textileros un monto del 50 por ciento del valor de total de las prendas que se confeccionaron, pero solo la mitad de los participantes ocuparon dicho anticipo, por lo que esperan cubrir el monto total en los próximos días, pero no se dio fecha exacta.

No obstante, los industriales de la ropa exigen al Gobierno del Estado que se emitan los pagos pendientes para que se les pague la cantidad que el Ejecutivo estatal tiene pendiente con ellos, ya que enfrentan una crisis económica y necesitan cubrir muchos compromisos de fin de año.

En este año hubo una reducción en las prendas escolares confeccionadas, por lo que en esta ocasión se vieron beneficiados 601 mil 525 estudiantes, pero solo con un uniforme.

Producción

Pese a que el 14 por ciento de los uniformes escolares no fueron canjeados, no es que haya habido una sobreproducción, sino que todos los años se quedan saldos, por ello se realizó un estudio, a fin de conocer el número de prendas que serían confeccionadas, aunque no pudieron ser colocadas, a pesar del esfuerzo que realizaron con campañas de publicidad.

Lizárraga Mercado aclaró que esto no significa que para el próximo año podrían confeccionarse menos prendas, ya que los saldos que quedaron fue porque el año pasado también quedaron algunas prendas y se les dio prioridad para que se vendieran primero este ciclo escolar.