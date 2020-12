Gobierno de Quirino Ordaz pide extremar prevenciones de salud por temporada de frío en Sinaloa

Sinaloa.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa y el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un llamado a la población de extremar cuidados de prevención de la salud durante estos tiempos que el clima empieza a cambiar, con días más fríos.

Quirino Ordaz Coppel al desmentir los rumores sobre una supuesta Ley Seca durante los festejos navideños en Sinaloa pidió a la población extremar precauciones para evitar contagios de Covid-19, donde sealó que es mejor celebrar en casa y solo con el núcleo familiar.

Además, el gobernador de Sinaloa puntualizó que durante la temporada de frío, todos "debemos cuidarnos" y extremar precauciones, Los más vulnerables son los niños y adultos mayores. En invierno es cuando incrementa el número de infecciones respiratorias e influenza, además de que la pandemia de Covid-19 todavía continúa.

Por otra parte, durante la actualización del panorama Covid-19 en Sinaloa, Víctor Sánchez Malof, subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa reiteró a la población a cuidarse especialmente durante la temporada de frío.

"Les recomendamos a las personas, en este cambio de tiempo, de clima, de estación, es muy fácil que nos estemos enfermando de gripa, no nada más del covid. Ahorita cualquier gripa vamos a decir 'Es covid' No, a veces va a ser un resfriado común, pero no vamos a estar arriesgando a pensar en eso", dijo Sánchez Malof.

"Ustedes abriguense, no salgan a la calle si está haciendo aire frío. No estén pensando que no les va a pasar nada a ustedes porque nunca les ha pasado", agregó.

En el último reporte de la Secretaría de Salud de Sinaloa al 7 de diciembre se registraron 85 nuevos casos confirmados de coronavirus y 10 fallecimientos por la enfermedad covid-19; hasta el momento en Sinaloa se reporta un total de 24 mil 585 contagios y 3 mil 989 muertes por Covid-19, según los datos oficiales de la Secretaría de Salud estatal.