Gobierno de Rocha Moya, copia patito de la administración de AMLO: Sergio Torres

Sinaloa.- El gobierno de Rubén Rocha Moya "nada de muertito", es una copia patito de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene agenda, sin orden y le da poca seriedad a la pandemia del covid-19, que no le pone atención, no trae nunca datos y desconoce cuantas vacunas necesita la población, si hay pruebas suficientes, que lo coloca como "el gobernador que no sabe nada" y con la peor relación con gobiernos municipales de Culiacán y Mazatlán, acusó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix.

Al anunciar que cada martes realizará la semanera naranja para denunciar errores, abusos de poder, presentar propuestas y políticas públicas, el exalcalde de Culiacán denunció que los secretarios del gabinete estatal están "nadando de muertitos, cobrando la quincena y calentando la silla", porque no están trabajando.

En cuanto al covid-19, en este estando han muerto 9 mil personas por esta enfermedad y cómo es posible que el gobernador no traiga datos de este tema, que es lo más importa en estos momentos.

Entre las críticas, mencionó que le urge una agenda a Rocha Moya, debido a que no se requiere a un mandatario que trabaje de manera improvisada y solamente requiere acciones que vengan a dar respuesta a 122 mil negocios, que necesitan el apoyo.

En educación qué va hacer para normalizar las actividades en más de 6 mil planteles educativos; qué está haciendo para atender el desabasto de medicinas en los hospitales y los problemas de inseguridad y violencia familiar, que crece a pasos agigantados.

"En Sinaloa estamos ante un gobierno estatal que no trae nada, que parece que viene a nadar de muertito y ha replicar lo que ha nivel nacional es ya un fracaso comprobado", insistió Torres Félix.

Dijo que los sinaloenses aspiran a tener algo mejor y no ha mostrado nada nuevo, y simplemente está haciendo lo mismo que el resto de las administraciones estatales, que no ha dicho concretamente que trae de novedad para el desarrollo de esta entidad, que metas tienen, que van a mejorar, en donde van a innovar y que sería la diferencia con otros gobernadores.

Este estado requiere dar un salto, crecer y se está quedando atrás en varios rubros y el actual gobierno no está haciendo nada, como en el caso de Sonora que tiene una población similar a Sinaloa, pero la diferencia de que aporta el 3.6% del PIB a nivel nacional; mientras que esta entidad contribuye 2.3%. En este sentido, cuestionó qué hará el mandatario estatal para que mejore la economía sinaloense.