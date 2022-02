Gobierno de Rocha y Morena están sumidos en la ingobernabilidad en Sinaloa: Roxana Rubio del PAN

Sinaloa.- En Sinaloa se está viviendo el máximo auge de la ingobernabilidad en la administración estatal y Ayuntamientos de Morena, con el gobernador Rubén Rocha Moya que no establece acuerdos con su gabinete, y un secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que no tiene autoridad, pese a que este funcionario estatal, más que nunca debiera ser el máximo representante de información, control y transparencia por la pandemia de Covid-19 con la celebración del Carnaval de Mazatlán 2022, y al contrario está siendo sobrepasado por alcaldes y otros funcionarios que simplemente no lo toman en cuenta e incurren en constantes pleitos y mitotes, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal PAN, Roxana Rubio Valdez.

Al ratificar que la salud es lo primero, precisó que los sinaloenses fueron testigos de las confrontaciones ocurridas en los últimos días por la realización del carnaval de Mazatlán, no fue una cosa menor, que evidencia que no hay gobierno estatal y sus mismos funcionarios del gabinete, pisotean sin la mínima decencia y toman las decisiones por terquedades y conveniencias personales.

"Estamos viviendo el máximo auge de la ingobernabilidad de Morena y no sabemos si esto terminará pronto", porque "en Culiacán se vive una situación similar con un alcalde menospreciado por los suyos e incapaz de convenir y hacer equipo", comentó.

"No que decir de los representantes del Congreso del Estado, de los legisladores morenistas, que lo único que le sale bien son los conflictos", aseguró la también expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Los servicios de salud y programas de atención social están abandonados, aunado al pleito casado con los maestros, por no respetar sus derechos y seguir con sus actos de nepotismo y llenar espacios con su gente.

Desde el PAN, Rubio Valdez, hizo un llamado para que Morena y sus representantes en los diversos poderes públicos, que dejen de justificar su falta de capacidad para mantener la gobernabilidad que Sinaloa necesita.

"Los ciudadanos no están para aguantar ocurrencias, falta de cordura y pleitos de quienes nos gobiernan, queremos gente seria, profesional y líderes capaces de conducir a un gobierno, a su gabinete y a todos los sinaloenses, que se cumplan las leyes, los acuerdos prosperen y los mitotes y pleitos de mercado se queden ahí y no en el Palacio de Gobierno, ni los Ayuntamientos ni en el Congreso del Estado", añadió.

Futuro incierto

Se quejó de existe un futuro incierto, porque es lamentable como poco a poco se han dado cuenta de que el cambio que tanto prometieron y se espera, no ha sido posible, y ahorra por lo que lucharon, criticaron y se opusieron, "ahora ellos mismos son los protagonistas".

"El gobierno de Morena se está cayendo, se ha desmoronado. Tenemos a un Presidente que ya no sabe dar más respuestas, no cabe duda de que el enriquecimiento ilícito y nepotista de sus hijos y hermanos, lo destruyeron. Una casa gris y nexos con los empresarios petroleros estadounidenses, y estos es solo por mencionar unos casos", externó.

Ratificó que el gobierno de Morena ha caído en su propia trampa, un gobierno dividido que atenta diariamente contra la democracia y la libertad de expresión.

"En Morena hay corrupción y no lo dice el PAN, lo dicen los números en la rendición de cuentas", expresó Rubio Valdez.

Señaló que inicia una nueva era de un PAN moderno, innovador, captador de ideas y propuestas, formador de ciudadanía participativa, inclusivo y con muchas agallas para dar lo mejor de si.