Gobierno de Rubén Rocha propone presupuesto de 58 mil millones de pesos para Sinaloa en el 2022

"Todos los sectores están atendidos, el enfoque del presupuesto es social pero también se están cuidando el tema de la inversión, no cae la inversión", reiteró.

Dentro de su discurso, Díaz Vegas destacó que el proyecto de presupuesto entregado a los legisladores se caracteriza por no contemplar aumento en impuestos y además busca destacar la austeridad durante el siguiente ejercicio de gasto.

"No va haber nuevos impuestos, no se están considerando ingresos por endeudamiento tampoco, y si la secretaría de la mujer está tomada en cuenta al igual que varios de los sectores sociales de los que habló el ciudadano gobernador como es la pesca, hay apoyo a pescadores, está el apoyo a la escuela es nuestra, para los desplazados también", expuso.

El secretario aseguró que se cuenta con estimación de recursos para atender a todos los sectores, no hay recortes a ninguna rama y aumentan montos para apoyos mencionados anteriormente por el gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , como lo es a la pesca, programa la escuela es nuestra, desplazados, secretaría de la mujer y basificación al personal de salud,

