Gobierno de Sinaloa adeuda 50 mdp al Stase

Sinaloa.-Alrededor de 600 solicitudes de préstamos de trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) están retrasadas debido a que el Gobierno del Estado no ha pagado las cuotas sindicales, ni otros recursos que se les descuentan a los trabajadores vía nómina y que forman parte de las prestaciones.

Algunas personas han pedido los préstamos porque se contagiaron de COVID-19 o se les enfermó un ser querido, por lo que el líder del sindicato, Gabriel Ballardo Valdez, hace un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que libere los recursos de la Junta Administradora de Fondos Especiales, en donde se les adeudan 20 millones de pesos, ya que no se ha pagado desde la segunda quincena de abril.

Algunos trabajadores tramitaron sus préstamos porque los necesitan para cubrir una necesidad médica o de otro tipo, y es ahora cuando más se les debe apoyar porque han tenido muchos gastos al estar en confinamiento.

Retraso

El líder sindical también comentó que desde la segunda quincena de marzo no se les han pagado las cuotas sindicales, por lo que ya no se cuenta con recursos para pagarles esta quincena a los trabajadores no sindicalizados que laboran en las oficinas del Stase.

Con este recurso también les pagan los salarios y les dan los bonos al personal de guardería, y se cubren los seguros de vida; todo esto está retrasado y los sindicalizados ya se empezaron a molestar. El Gobierno estatal le adeuda al Stase 50 millones de pesos.

No entiende por qué no les cubren estos adeudos si es dinero que ya se les descontó a los trabajadores, explicó Ballardo Valdez. El recurso de los préstamos solo se está rotando: de lo que van pagando los que adeudan, se hacen los nuevos préstamos.

Dijo que va a estar insistiendo en que les abonen porque no puede decirle a los trabajadores que no les puede pagar, ya que esto es injusto. En varias ocasiones en esta Administración, el sindicato ha realizado manifestaciones en exigencia de que les paguen los diversos adeudos.