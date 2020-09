Gobierno de Sinaloa entrega 50 acciones de vivienda en Cosalá

Sinaloa.- En apoyo a las familias jóvenes de Cosalá, el Gobierno del Estado de Sinaloa hizo la entrega de 50 acciones de vivienda, las cuales consisten en la construcción de un espacio de 3 metros y medio por 6 de fondo, con un baño.

El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, hizo la entrega oficial en la comunidad de la Ilama en dónde recibió peticiones de la ciudadanía presente relacionadas con inversión en infraestructura carretera, construcción de una barda en el panteón local y apoyos para madres solteras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para la entrega de las viviendas se invertirán 4 millones de pesos correspondiente al Programa de Rezago Habitacional que también serán distribuidos en familias de las comunidades de Bacate, Mezcaltitán y Santa Cruz de Alayá.

Con este programa, el gobierno estatal ha hecho la entrega de mil 505 acciones de vivienda en todo el estado de Sinaloa.

Durante su discurso de entrega, la alcaldesa de Cosalá, Gricelda Quintana, manifestó que, en Ilama y el resto de las comunidades existen muchos matrimonios jóvenes que, ante la complejidad de formar una familia en la zona rural, no cuentan con un espacio independiente donde puedan consolidar su hogar, por lo que, tales apoyos resultan muy benéficos para la comunidad.

Resaltó la inversión de 32 millones que, la administración de Ordaz Coppel ha destinado al municipio, que se reflejaron en la pavimentación de 11 calles, servicios de agua potable, drenaje y electricidad.

"A nombre de todos los cosaltecos, decirle que estamos muy agradecidos por todo ese apoyo que ha brindado a esta gente tan humilde, con estas viviendas que vamos a arrancar hoy, la gente vivirá mejor”, indicó.

Por su parte, el gobernador, Ordaz Coppel, dijo que, con esta visita ha cumplido su compromiso de visitar la comunidad de Ilama y ser el primero mandatario estatal en hacerlo.

“Me da mucho gusto estar entre la gente que nos representa. Yo dije voy a ir y no me creyó (la gente beneficiada), yo lo que digo lo cumplo, no se me olvidan las cosas, también me acuerdo de la cerca que me pidieron para el panteón, y por eso les voy a hacer la cerca”, mencionó