Gobierno de Sinaloa no contempla solicitar préstamo

Culiacán, Sinaloa.- No obstante que la contingencia sanitaria derivada por la pandemia del COVID 19 ya afectó las finanzas públicas, pues existe un déficit de 150 millones de pesos en la recaudación de derechos e impuestos que no han ingresado a las arcas estatales, no se contempla la contratación de ningún préstamo, aseguró el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta.

Hasta ahorita, la intención del Gobierno del Estado es no generar ningún crédito a largo plazo, pues mientras no tengamos la necesidad de pedirlo, mientras no exista la certeza de una caída fuerte de ingresos, no hay necesidad de pedir un crédito, aclaró.

De la Vega Armenta dio a conocer que la situación financiera del estado registra una caída en los ingresos propios, de alrededor de 150 millones de pesos, compuestos por 135 millones correspondientes a trámites vehiculares y los otros 15 millones en impuestos, lo cual implicó un ajuste en el gasto por el equivalente a ese déficit.

Solamente pensaríamos en ese escenario de pedir un crédito a largo, si las finanzas públicas federales tuvieran un caída importante; si eso no se da, nosotros seguiríamos en el esquema de no endeudamiento, reiteró.

El secretario de Administración y Finanzas explicó que hasta el momento no existe necesidad de contratar un crédito, debido a la eficiencia implementada en el gasto operativo, con mucha disciplina que ha permitido un esquema de finanzas sanas.

El secretario de la Administración comentó que actualmente la prioridad en el gasto es atender la contingencia sanitaria del COVID 19, que es el tema de mayor relevancia e importancia para el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Por otra parte, informó que el personal del Gobierno del Estado debe estar tranquilo, porque no se tiene contemplado ningún ajuste en servicios personales y menos en suprimir la prestación laboral de aguinaldo, como lo está proponiendo el gobierno federal.