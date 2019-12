Gobierno de Sinaloa no paga las pensiones a jubilados

Sinaloa.- La falta del pago de las pensiones de los jubilados de organismos descentralizados deriva a que se manifestaran y bloquearan calles alrededor de Palacio de Gobierno, como medida para exigir al Gobierno del Estado cumpla con el pago oportuno.

Florentino Mungía, líder de los pensionados en Sinaloa, encabezó a los manifestantes, que llegaron a las instalaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) para reunirse y tomar medidas conforme a la injusticia que se les ha presentado de manera continua, y a la cual no dan solución en la Secretaría de Administración y Finanzas, quienes señalan que durante los encuentros que han sostenido con el secretario Carlos Ortega Carricarte, se ha reconocido el déficit que se tiene en el IPES, pero no se ejecutan acciones y economías para rescatar al instituto.

Sin retenciones

De acuerdo a los manifestantes, en la actual administración de Quirino Ordaz Coppel, no ha enterado al IPES las retenciones de los trabajadores, por lo que el desvío de recursos se sigue presentando y esto afecta a los jubilados y pensionados del Gobierno del Estado. “Hay un faltante de 2 mil millones de pesos de retenciones de trabajadores que no se han enterado, a causa de esto no pagan a tiempo”, dijo Mungía.

Sin fecha

Los jubilados y pensionados manifestaron que en su mayoría son adultos mayores y requieren de comprar sus tratamientos médicos y pago de consultas, y el atraso en sus pagos no les permite continuar con la atención médica. Además, especificaron que este problema no es solo de este mes, si no desde junio, en el que una semana después se les paga su pensión.

Los inconformes hacen el exhorto al Gobierno del Estado para que en el presupuesto se consideren al IPES 700 millones de pesos y con esto se pueda resolver una parte del déficit financiero.