Gobierno de Sinaloa pidió al Ayuntamiento de Culiacán no intervenir contra el bar siglo XXI

"Incluso se que no contaban con los permisos de alcoholes, y la opinión favorable del ayuntamiento para ese establecimiento, pero pues desde la secretaría de gobierno nos advirtieron, desde el mes de marzo, que no nos metieramos en esos temas", reiteró.

Explicó que el bar en el que inició un atentado armado que dejó como saldo tres personas sin vida, no contaba con el visto bueno del ayuntamiento , esto pues ya se había clausurado en una primera ocasión y fue reabierto, sin embargo, cuando se trató de intervenir en el mes de marzo se advirtieron por parte de la Secretaría General de Gobierno, que no se metieran en problemas ante las consecuencias que podrían darse.

Culiacán, Sinaloa. - Que no interviniera el Ayuntamiento de Culiacán contra el bar siglo XXI, solicitó el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría General de Gobierno, esto a pesar de que este operaba sin permiso de alcoholes y sin permiso del municipio , aseguró el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro .

