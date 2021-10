Gobierno de Sinaloa pretende entregar terrenos en Aguaruto, Culiacán

Sinaloa.- El Gobierno de Sinaloa planea entregar lotes de terreno que ascienden a nueve hectáreas que vendrá a beneficiar a 450 familias de la sindicatura de Aguaruto y todo dentro de un esquema de legalidad, dio a conocer hoy Cruz Noé Heredia Ayón.

El director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE) se reunió este miércoles con algunas personas que están interesadas en adquirir lotes y se les hizo una explicación del mecanismo de cómo se pueden adquirir estos terrenos.

Firman convenio

“Venimos a mostrar un predio de aquí de Aguaruto, de la Comisión de Vivienda, que está muy aparte de lo que es la invasión, que estamos tomando en cuenta a la gente de Aguaruto, de Los Chorizos, y firmamos un convenio con policías y le dijimos a la gente que está en la invasión aca cerca, que pudiéramos también regularizarles a ellos”, dijo Heredia Ayón.

“¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que la gente tenga certeza jurídica y no le estén dando dinero a gente, que viene y los promete lotes, a 16 mil pesos o 20 mil pesos, les dicen que les van a meter luz y agua potable y terminan fraudeandolos. Buscamos con ello que toda esta gente de Aguaruto, que tiene necesidad brutal en Los Chorizos, que es un área de miseria muy fuerte, de que tengan una opción”, refirió el funcionario estatal.

Mencionó que lo que hicieron este miércoles fue mostrar el terreno y buscar los medios de cómo socializar el tema en esta zona, “porque están en mucha resistencia, por la invasión de las tierras del general y la invasión de 22 hectáreas que hicieron de la Comisión de Vivienda”..

Agregó que esos terrenos “están invadidas por líderes como Marco García, el licenciado Urrea, Eulogio el tío Lulo como le dicen y pues le venden ilusiones a la gente que terminan trayéndolos meses, días, años y no se concreta nada”.

En cuanto a las nueve hectáreas adicionales que están en planes de entregar, explicó que pretenden que se regularicen de origen y no se genere un cinturón más de miseria, como está en la actual invasión.

El titular de CVIVE indicó que están generando facilidades y les estamos diciendo a la gente que aparten el predio con lo que puedan y les dan un crédito hasta de cuatro años, pagando 800 pesos mensuales, “para que nosotros le podamos invertir a la zona e ingresemos agua potable, drenaje y energía eléctrica, eso es lo que queremos hacer.

Al respecto indicó que los terrenos se pueden apartar desde los 2 mil pesos y los interesados estarían pagando durante 48 meses, con 800 pesos cada uno.

Legalidad

Noé Heredia señaló que a la gente interesada en adquirir terrenos, les estarán dando escrituras, certeza jurídica para que entren dentro de la regularización del municipio y haya claves catastrales, “que no esté desierto y no pase el tiempo, años y no tengan el beneficio”.