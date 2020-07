Gobierno de Sinaloa quita 50 pesos a tarjetas de despensas por pandemia

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de las colonias El Bicentenario, Ampliación 5 de Febrero y otros sectores de la ciudad de Culiacán denunciaron que les descontaron 50 pesos de las tarjetas de apoyo alimentario que les dio el Gobierno de Sinaloa, encabezado por Quirino Ordaz Coppel.

Muchos dijeron no saber por qué les redujeron el monto porque con esos 50 pesos ponían un poquito más y compraban una cartera de huevos.

Algunos indicaron que les había quedado saldo en la tarjeta pasada porque no encontraron un producto de los que venían especificados y no fue porque no lo necesitaran.

Esta tarjeta que era de 350 pesos mensuales ha sido de apoyo para muchas familias.

Por lo menos pueden adquirir algunos productos básicos al mes y eso les ayuda a pasar unos días.

Una vecina de la colonia El Bicentenario a la que le descontaron contó que en su casa viven siete personas, y ninguna de ellas tiene trabajo en estos momentos.