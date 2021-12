Gobierno de Sinaloa tiene pendientes con la comunidad LGBTQ+

Sinaloa.- La lucha por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexual y queer (LGBTTTIQ) ha sido intensa en años recientes en Sinaloa. Pareciera que el culmen de las contiendas fue haber logrado ya el matrimonio igualitario en junio del 2021.

Sin embargo, el Congreso de Sinaloa aprobó la unión legal entre parejas del mismo sexo empujado por un fallo de la Corte del Poder Judicial de la Federación, más que por voluntad política, comentó a este periódico la activista Mariel Yee, de la colectiva BisibLes de Sinaloa, quien considera que aún faltan compromisos por cumplir en cuanto a los derechos humanos de las personas de la diversidad, en especial de las personas trans.

Esta opinión es compartida por Santiago Ventura, activista y presidente de Sinaloa Incluyente A.C., quien considera que faltan asignaciones económicas para concretar proyectos a favor de la comunidad diversa en el estado. A su vez, el activista Israel Tavera nota que hay pocas acciones a favor de las diversidades.

Falta coherencia en la ley

Hay pendientes por trabajar en Sinaloa en torno a los derechos humanos de las personas LGBTQ+, comentó a Debate Santiago Ventura, pues si bien, ya hay una ley estatal para prevenir la discriminación, aprobada desde el 26 de febrero del 2021, en su opinión, el tema de las discriminaciones prácticamente no se toca, y la ley no se implementa. En este tenor, Mariel Yee contó a Debate que la ley hecha para evitar la discriminación contra la comunidad de la diversidad sexual es una ley sin dientes, “porque no tiene sanciones reales frente a negocios o frente a particulares que ejerzan discriminación, contra nosotros, nosotras, nosotres”, declaró.

De hecho, según el dictamen aprobado por el pleno, comete el delito de crimen de odio quien, por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, prive de la vida a una persona. El dictamen establece que quien cometa el delito de crimen de odio se le impondrán de 22 a 50 años de prisión. Pero, si entre el perpetrador y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se aplicarán de 30 a 55 años de condena.

Empero, según Mariel y Santiago, la ley no especifica sanciones en otros tipos de delitos derivados del odio y que van dirigidos hacia la comunidad diversa, y tampoco establece sanciones a comercios o particulares en casos de cometer discriminación fragante. Mariel citó el caso del restaurant-bar Décadas, en Culiacán, donde a finales de octubre el personal del local cometió actos de discriminación porque una pareja de lesbianas se dio un beso ahí, “no se tuvo ninguna sanción después del ejercicio de lesbofobia, pues tan público y mediático que fue y tampoco hubo ningún pronunciamiento de las autoridades”, y en ese sentido, se hacen evidentes algunos pendientes, indicó.

En suma, ventura mencionó que ciertos puntos descritos en la ley no se han trabajado. “La ley dice que debe haber un consejo estatal para tratar estos temas (de los derechos LGBTQ+). Quedamos en que sí se iba a hacer una reunión, pero no sabemos cuándo”, comentó.

Además, a Ventura le llama la atención que en ninguno de los apartados de la ley haya programas, proyectos o dinero asignado a tratar los problemas que tienen las personas diversas, en especial las personas trans.

Sin dinero bien asignado

Los presupuestos para el estado de Sinaloa se acaban de definir la semana pasada, comentó Mariel Yee, “en ningún momento se contempló ningún rubro para implementar acciones a favor de la comunidad LGBTQ+”, lamentó Mariel, reforzando la opinión de Ventura. Yee alerta de que existe cierta confianza en la comunidad de activistas diversos una vez se aprobara el matrimonio igualitario, aun cuando faltan acciones que concretar para lograr el pleno goce de derechos de la comunidad diversa, y no parece ser un camino fácil.

Al respecto, Santiago Ventura destacó que desde 2018 un grupo de defensores de los derechos LGBTQ+ realizaron un encuentro para crear un diagnóstico estatal “en temas que creíamos que eran las problemáticas principales. Había temas en trabajo, salud, población trans, familia, seguridad” y que dicho informe se entregó al gobernador en turno, Quirino Ordaz Coppel, quien en palabras de Santiago no hizo nada al respecto. Ventura, además, recientemente se ha reunido en grupo con el gobernador actual, Rubén Rocha Moya, a quien entregó un diagnóstico; si bien, el dirigente sinaloense mostró tener voluntad e interés de trabajar los temas, Ventura considera que hay asuntos de la comunidad diversa que parecen no tocarse.

Falta sensibilización

La discriminación que existe es, en parte, causada por falta de sensibilización de la ciudadanía en los temas, consideró Santiago Ventura y, en ese sentido, cree que falta dar capacitación en diferentes instituciones estatales a fin de evitar actos de discriminación contra la comunidad LGBTQ+, y tratar el problema desde la raíz en la comunidad, sensibilizando a las nuevas generaciones a través de charlas y capacitaciones en las escuelas en todos los niveles educativos.

“Ninguno de estos temas (contra la discriminación) se ha tocado, y a nosotros nos preocupa que, teniendo también una mayoría progresista”, ningún diputado o diputada ha levantado la voz al respecto. “La discriminación la sufrimos todos y no solamente en el tema de las orientaciones sexuales”, dijo.

Hay pocas oportunidades

Para Mariel Yee, abordar la discriminación es muy importante, ya que esta afecta la calidad de vida de las personas LGBTQ+, toda vez que les impide acceder a oportunidades educativas, laborales o de desarrollo, y en ese aspecto falta mucho que hacer en el estado.

Para el psicólogo y activista Israel Tavera Posadas, quien respondió algunas preguntas a Debate, aún hay poco emprendimiento de acciones hacia la comunidad trans, “acá en la unidad de Protección Civil, en la unidad de Mazatlán, se abrió espacio para cinco compañeras trans. Empezó como un contrato por seis meses, y se mantuvieron en el puesto obviamente por su desempeño, porque están haciendo una buena labor y porque tiene un director que tiene mucha apertura, el director de Protección Civil”, mencionó, ejemplificando que son acciones como esa las que realmente hacen la diferencia en las personas.

A la espera de resultados

Las expectativas para este nuevo Gobierno en Sinaloa son muchas. La activista de la colectiva BisibLes espera, en sus palabras, que la transformación y el cambio no solo sea de forma, sino también de fondo, pues se consideran aliados de las comunidades diversas y en pro de los derechos humanos, “definitivamente, en las sesiones a favor de la comunidad LGBT tienen que estar presentes, sensibles y notarse”, sentenció.

Por su parte, Santiago Ventura consideró que en este Gobierno no ha cambiado mucho el trato hacia las poblaciones de la diversidad pues, de entrada, no ha visto diferencia a la anterior Administración, “nosotros esperamos muchos mayores cambios porque se dijo que iba a haber mayor apertura”, mencionó, comentando que la comunidad d activistas LGBTQ+ sí les apoyó cuando los políticos se acercaron en campaña, y porque se consideran un Gobierno diferente, destacó, para luego expresar que él esperaba que no se decepcionara a la ciudadanía.

Para entender...

La ley contra discriminación en Sinaloa

El derecho a la igualdad y no discriminación permite a todas las personas el ejercicio pleno de los demás derechos humanos. En México, incluyendo Sinaloa, las personas LGBTI enfrentan una discriminación estructural que se ve agravada por la intersección de otras condiciones de vulnerabilidad. Con el voto unánime de los 40 diputados y diputadas, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó tipificar en el Código Penal el delito de crímenes de odio (específico a asesinatos cometidos) por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género.

El nuevo tipo penal en el código de leyes de Sinaloa se añadió con la finalidad de otorgar protección a las personas que son discriminadas por su orientación sexual, específicamente a la población LGBTTTIQ (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales, intersexuales y queer) (congresosinaloa.gob.mx , 2021).

El Dato

Más de la mitad

De las personas LGBTQ+ entrevistadas en la primera Encuesta Nacional sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México, dijo mantener oculta su identidad de género y orientación sexual en su trabajo, por temor a ser discriminadas (Espolea A.C.).

Mi fin de año trans: Renée Gerardo

Uno

Hoy, escribo desde una de las ciudades más bestiales del mundo. Estoy sentadx frente a la ventana del departamento que mis compas me han brindado como un hogar cálido. La luz color único de la Ciudad de México, mezcla de perfección y contaminación, baña mi cara y estoy aquí, pensando en todo lo que he aprendido desde que el 2021 se instaló, desde que me nombro como Renée y me reconozco como una persona trans no binaria; desde que mis compas, mis hermanes, me enuncian como elle y hacen el esfuerzo por no generizarme en esas conversaciones cotidianas que van cobrando tanta importancia para mí, en el transcurrir de los días.

Pienso en toda la resistencia que está ahí, palpitante, esa fuerza que caracteriza a la oposición. También pienso en mí como une oponente fuerte con el pulso vibrante y recuerdo la cara de mi padre al verme sin que yo me oculte más; le miro reconocerme y vislumbro una gran chispa de miedos y amor.

Leo los mensajes que mi madre me escribe desde mi lejana tierra, Sonora, y son palabras escritas con cuidado y con esfuerzo. Amor.

Me alegra responder al llamado de la gente que me dice -Renée - voltear y encontrarme con esas palabras y esas miradas que intentan comunicarme algo que me importa. Anoche, justamente, una persona que empiezo a conocer y quien me ha brindado su casa como un espacio seguro y yo, intercambiamos pertinentes sentipensares, después de que dijera no entender y estar confundido sobre la idea de que el lenguaje no binario es importante y debe de ser algo que todxs deberían practicar.

Yo solo pienso y digo: que no es, ni debe ser. No es algo que todxs deban practicar. Es imposible. No hay manera de que esto sea una imposición totalizadora. Transformar la lengua es el resultado de una rearticulación del pensamiento que a algunxs nos puede atravesar, es escuchar que habemos personas viviéndonos y autopercibiéndonos de otras maneras no aparentes; es un gesto de cuidado para con nosotres, para ser parte de esta realidad que todxs cohabitamos. La realidad puede ser tan amplia como la imaginemos, me entrego a la creencia de que imaginar es el primer paso para crear otro mundo.

Dos

Me enuncio en neutro, porque yo me desidentifico frente a los géneros binarios, porque yo no estoy segure de tener un género y porque sí, el género es una construcción, yo decido ejercer mis dudas y derrumbar esa construcción, mirar mi propia imagen descompuesta, para poder conocer esa amplitud que me permite acceder a un paisaje allá, después de las grandes edificaciones, para quizá descubrir mi propia manera de caminar este mundo.

También pienso que es muy posible que me equivoque; quizá soy une románticx por creer que estoy realmente cambiando microscópicamente toda esta convención social, la imposición, la opresión, pero me apapacho y me digo a mí misme que ¡Por supuesta!, que estoy ejerciendo lo que creo mejor para mí, me estoy escuchando, por primera vez, me estoy conociendo a través del amor de mis compxs trans, mis compañerxs de lucha, de sus fuerzas para salir a las calles; me estoy abrazando a través de los mensajes de mi mamá escribiendo adjetivos neutros; estoy gozando del cariño admirable de mis verdaderxs hermanxs de vida.

Hoy escribo como un gesto de agradecimiento a todxs aquellxs que eligen usar el lenguaje no binario, que deciden reflexionar antes de dar por hecho que los genitales y ciertas características físicas determinan como es que vas a enunciar a una persona. Agradezco estar fracturando un poco ese sistema cissexista que tanto dolor nos causa, que tanta violencia justifica.

Tres

El año 2021 se acaba, nos ha costado caminarlo, pero hemos recuperado e inventado otros ritmos, hemos aprendido a detenernos y descubrir los pasos propios y también a coordinarnos y desvincularnos con aquellxs que amamos; hemos perdido a hermanxs trans a causa del fascismo odiosoasesino, hemos sido agredidxs en las calles, por campañerxs de trabajo, por instituciones, en redes sociales y seguimos siendo objeto de burla, de aberración.

Por eso agradezco seguir vivx, cada gesto de compañía y respeto, agradezco terminar el año en un pedazo de tierra en el que el beat de la gente se siente como mi propio pulso cardiaco y ejercer mis pasiones, seguir luchando e imaginando ese mundo que soñamos, donde no sólo vivimos, sino que somos nombradxs.

Renée Gerardo

Nacide en Nacozari, Sonora, en 1994, egresade en 2015 de Casazul Artes

Escénicas Argos.

Foto: Cortesía