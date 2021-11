Gobierno del Estado brindará apoyo jurídico a concesionarios que recibieron camiones “Puro Sinaloa”

Sinaloa.- Vamos a revisar su caso, los embarcaron en un gran problema y están perdiendo hasta su patrimonio familiar, dijo el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por la problemática de concesionarios que recibieron el programa de Renovación de Unidades del Transporte Público Urbano “Puro Sinaloa”.

El mandatario estatal mencionó que el apoyo que el Gobierno del Estado brindará será jurídicamente y que esta ayuda se la solicitaron desde que inició su campaña como candidato a Gobernador de Sinaloa y detalló que son alrededor de 400 casos con este problema en el que la financiera ha iniciado con el retiro de camiones y el vacío de sus cuentas.

Cabe mencionar que fue en la administración de Quirino Ordaz Coppel donde los concesionarios se hicieron acreedores de este programa, asegurando el ex gobernador que los apoyaría con el 10 por ciento del enganche, sin embargo, por la pandemia del covid-19 y ante la falta de pasajes no lograban sacar ni para los gatos, además de que no salían todas las unidades por lo que empezó a complicarse el tema para pagar los enganches.