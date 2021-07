Gobierno del Estado de Sinaloa en 10 meses realiza 361 vuelos

Sinaloa.- Las bitácoras de vuelos del hangar oficial del Gobierno de Sinaloa enumeran un total de 361 vuelos que se realizaron en cinco aeronaves, desde Culiacán a diversos destinos de ciudades del interior del país y extranjero en el periodo de 2020 a 2021, las mismas que carecen en qué se utilizaron, los nombres de los tripulantes, las horas de vuelo, salida y regreso a esta entidad.

De acuerdo al informe presentado de las bitácoras de enero a septiembre de 2020 y de enero de 2021 al Congreso del Estado, se precisa que se utilizaron estas aeronaves para viajar a Houston, Texas (Estados Unidos), Toluca (Estado de México), Guadalajara (Jalisco), Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León), San Luis Potosí, Ciudad de México, León (Guanajuato), Tepic (Nayarit), Hermosillo (Sonora), Durango, por citar algunas.

A esto, se suman decenas de vuelos en el interior del estado, que destacan 28 de Culiacán-Mazatlán, 29 Mazatlán-Culiacán y 19 dentro de Culiacán.

Uso de aeronaves

En total existen cinco aeronaves propiedad del Gobierno del Estado y de acuerdo al número de vuelos, los tres helicópteros en sus bitácoras reportan los siguiente: Bell 206B XC MZT 37 vuelos; Bell 206B XC CUL, 32 vuelos y el helicóptero Augusta A 109E, se señala con 160 destinos.

En cuanto a los aviones, el Turbo Comander tiene 83 vuelos y el Falcon 20FS ha acumulado en los periodos mencionados 49, para sumar en total los 361 vuelos.

Las bitácoras muestran que en enero de 2020 y 2021 en total se realizaron 63 vuelos, pero en febrero, 61; marzo, 38; abril, 26; mayo, 35; junio, 36; julio, 44; agosto, 27 y 24 en septiembre del 2020.

En la escasa información que se cuenta que está documentada por los diputados de la Comisión de Fiscalización en el informe técnico, se hace mención de 2 vuelos de mantenimiento y agenda de trabajo del Gobierno del Estado; 37 de mantenimiento de Culiacán-Toluca-Culiacán; 21 más de servicio de mantenimiento a las aeronaves y 304 que se adjudican a la agenda de trabajo del Gobierno, que en las bitácoras solamente menciona que fueron usadas por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y otros por el secretario particular del Ejecutivo estatal, así como los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Protección Civil, entre otros funcionarios que no enumeran los acompañantes.

Entre las observaciones se encuentran, que las bitácoras carecen de firma de quien la elabora y autoriza; se omiten las horas de vuelo; no registran la hora de salida y de regreso al hangar oficial, a lo que se suma la falta de descripción del número de oficio de autorización para el vuelo.

En el apartado de “Asuntos”, no es clara y objetiva la descripción en la agenda de trabajo del Gobierno; de servicio y vuelo de mantenimiento; sin embargo, se destacó que en la columna de la bitácora de “Pasajeros”, simplemente señalan el número de personas, más no sus nombres. Además, no incluyen una columna para realizar observaciones en caso de ajustes en el plan de vuelo, registros de millas recorridas, etc.

Gastos excesivos

El gobernador Quirino Ordaz usa a su antojo las aeronaves propiedad del Gobierno de Sinaloa, en el cual los helicópteros son utilizados para transportarse en Culiacán, en lugar de usar vehículos, denunció el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

El Dato

Informe

La Comisión de Fiscalización recibió el análisis de las bitácoras de vuelos y destinos de las cinco aeronaves propiedad de Gobierno de Sinaloa, que mediante estas gráficas se mostró el uso que se dio de enero a septiembre de 2020 y enero de 2021.

