Gobierno del Estado de Sinaloa entrega insumos y equipamiento al sector salud

En atención al déficit de insumos y equipamiento que presenta el sector salud para afrontar la pandemia del Coronavirus, el gobierno del estado realizó la compra y entrega de camas hospitalarias, cubrebocas N95, guantes, batas quirúrgicas, gel antibacterial, desfibriladores y termómetros a 19 unidades médicas de los municipios de Sinaloa.

El gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel abundó que, esta entrega se logró con el esfuerzo de la recaudación de recursos estatales, puesto que, los apoyos del gobierno federal a través del Insabi han sido muy pocos.

Dijo que, ya se han invertido más de 120 millones de pesos en la compra de equipamiento para hospitales y personal médico y aseguró que, todas las compras que se hagan durante esta pandemia serán debidamente transparentadas en el portal de internet de gobierno del estado.

He instruido que, los apoyos lleguen a la gente que no haya favoritos y sean transparentes, es una etapa en la que hay muchos abusos, no es fácil conseguir los equipos porque hay una demanda muy grande pero frente a la Secretaría de Transparencia llegan las propuestas y se vigila el buen manejo de los recursos”, expresó.