Gobierno federal, sin pagar a servidores de la nación en Sinaloa

Sinaloa.- Un grupo de ciudadanos que trabajó en el Programa de Servidores de la Nación en el municipio de Elota está inconforme porque sin razón alguna los dieron de baja. Además, denunciaron irregularidades por parte del delegado regional de los Programas, Guadalupe Santana Palma León.

Sofía Astorga Zamora comentó que con mucha ilusión empezó a trabajar en el programa, ya que le apasiona ayudar a las demás personas; sin embargo, al tiempo se percató de que algo andaba mal, pues con engaños la hicieron trabajar casi un año sin otorgarle paga.

Detalló que primero entró como voluntaria, pero al tiempo la incluyeron en la nómina. Pese a que trabajó casi un año, solamente le llegó un pago: “Yo, la verdad, desconocía, porque como soy de un pueblo, no sabía bien; asistía todos los días, trabajé casi un año, y solo me pagaron un mes. Es una injusticia. Le marco al doctor Palma, y no contesta”.

Así como Sofía, varias personas se encuentran en la misma situación. A base de engaños les dicen que les pagarán, pero nunca les llega el pago. Dijeron que, a causa de eso, los apoyos del programa no fluyen.

Apoyo

Los afectados hicieron un llamado al delegado de programas federales Jaime Montes Salas para que solucione el problema de pagos y de las diversas irregularidades que tiene el programa. Lamentaron que los engañaron con que este nuevo Gobierno sería un cambio, pues opinan que está peor. Los inconformes dijeron que trabajan por necesidad.

Irregularidades en diversos municipios

Existen diversas irregularidades en la contratación de personal en el Programa de Servidores de la Nación.

En Mazatlán, también un grupo de extrabajadores acusa de corrupción, pues supuestamente han desviado recursos del programa social destinado a personas de escasos recursos. Además, el programa no cuenta con reglas claras de operación.