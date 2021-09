¡Golpe al Ayuntamiento de Culiacán! Han muerto más de 85 trabajadores en la pandemia de Covid-19

Sinaloa.- Una cifra superior a los 85 trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán han perdido la vida durante la pandemia, la mayoría en consecuencia de Covid-19, lamentó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) Julio Duarte Apan.

Lamentó, que así como fue de conocimiento público el rebrote de contagios de Covid-19 que se presentó hace algunas semanas en el departamento de presidencia del municipio de Culiacán, el incremento en contagios se presentó en todas las áreas del ayuntamiento, hasta en el Stasac que se tuvieron que cerrar las puertas por tener un gran número de trabajadores con el virus activo.

"Así como en presidencia fue en todas partes, el rebrote fue generalizado y hasta el mismo Stasac sufrió un rebrote muy fuerte que nos impidió algún tiempo abrir las puertas yo creo que no fue algo exclusivo, fue algo general en Culiacán", reiteró.

Subrayó que la mayor parte de los trabajadores sindicalizados laboran en áreas que son de campo, por lo que han continuado trabajando todos los meses que lleva transcurrida la pandemia, y actualmente es mínimo el porcentaje que no está acudiendo presencialmente por algún padecimiento, o de manera escalonada, cifra que se aproxima al 5 por ciento de trabajadores.

En el caso de el rebrote presentado en presidencia lamentó la muerte de una compañera sindicalizada, quien no libró los efectos del virus, por ello destacó la importancia de la aplicación de la vacuna, misma que se reporta que no cuentan con primera dosis 58 trabajadores y segunda dosis 52, quienes por estar enfermos durante la jornada de vacunación no pudieron acceder.