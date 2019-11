Golpe bajo a las pensiones para viudas de policías de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Este jueves fueron aprobadas modificaciones a la ley de seguridad en el Congreso del Estado, lucha que encabezaron desde hace varios años las viudas de policías con el afán de garantizar pensiones dignas para las familias de quienes perdieron la vida en el deber de garantizar la seguridad.

Las innumerables reuniones y manifestaciones de las viudas no bastaron para que se aprobara una reforma que garantice el bienestar económico de cada una de ellas, lamentó Andrea Félix López, dirigente de la asociación de familias de policías caídos.

Beneficios

Así reconoció el gran logro que se dio con la aprobación de las modificaciones a la ley, como lo es el beneficio a las viudas en todo el estado de que tengan una pensión homologada, que no reciban una cifra determinada 15 años atrás cuando murió el esposo, y que la pensión se actualice gracias al artículo 46, que determina que la viuda del policía pensionado no reciba un salario mínimo, familias enteras a las que se les daban 2 mil 400 pesos aproximadamente y a causa de carencias eran enviadas prácticamente a trabajar a una edad avanzada.

Problema

Por otra parte, lamentó que sea el tema de los policías que no mueren por bala donde no hubo consideración, ya que las pensiones para las viudas de un policía que no cayó en el cumplimiento de su deber no es considerado, a pesar de que se cuente con casos de quienes fallecieron por derrames cerebrales o infartos fulminantes por el estrés causado por su trabajo.

Así especificó también el caso de quienes sin cumplir 15 años de antigüedad, quedan fuera de recibir una pensión, ya que el artículo 42 marca que si se cuenta con 15 años laborando se otorgue el 50 por ciento en caso de muerte natural; y si no se llegó a esa antigüedad, se le niega la pensión a la viuda.

“Ahí la verdad nos dan un golpe muy fuerte en el tema de las pensiones para la viuda que el policía no cayó en el cumplimiento de su deber, como lo menciona el Gobierno del Estado, o sea, el cumplimiento dentro de su deber yo pienso que es siempre, no debe de haber discriminación. El policía cae, muere en activo por un derrame cerebral por el desgaste físico, por un infarto, entonces no debieron de haber metido esa reforma que ni siquiera nos dimos cuenta al momento que le dieron la votación”, indicó Félix López.

Golpe bajo

Por otra parte, agregó que por el momento no se ha tenido acercamiento con los legisladores tras la aprobación, pero lo que se buscará el año entrante es que se derogue a favor de las viudas de policías que murieron por infartos, derrames cerebrales o accidentes.

En este tema, detalló que es más del 10 por ciento de las viudas las que tienen casos de muerte natural de sus esposos, de las más de 800 viudas que se tienen en todo el estado.

Respecto a ello, dijo que esta determinación atenta contra los derechos humanos y trata de discriminación para la familia, misma que quedó sin padre, y cuenta con hijos huérfanos.

“Parece ser que el Gobierno quiere que las viudas siempre andemos penando, no lo veo de otra manera. Nunca se va a acabar el calvario que siguen viviendo las familias de los policías caídos”, reprochó la viuda.