Golpea el bolsillo de padres de familia en Culiacán el regreso a las aulas 

Sinaloa.- Mientras que el gasto promedio de un padre de familia con hijos en escuela pública es un aproximado de mil 500 pesos al iniciar el ciclo escolar, los padres de familia de las escuelas privadas tienen contemplado invertir más de 15 mil pesos por cada niño.

Alma Ahumada, madre de familia de un pequeño de nuevo ingreso a una escuela primaria en Culiacán, Sinaloa, expuso que en el caso de su hijo que fue inscrito en una escuela pública, el gasto fue de 600 pesos por la inscripción, y haciendo uso del programa de útiles escolares y uniformes gratuitos, solo tendrá que invertir en una mochila, zapatos y algunos útiles escolares faltantes, para lo que destinó una cantidad de mil 500 pesos.

“La inscripción nomás fueron 600, tengo que comprarle zapatos, eso si no tiene, ahorita si tiene la mochila de pérdida, la libreta y lápiz, porque ya les dan algo de material, pero me imagino que piden más, bueno todo eso si entran presencial porque en la casa pues es menos”, expuso la madre de familia.

Relató que, al estar los alumnos en clases virtuales, los gastos para la educación de los niños a bajado considerablemente en las familias, esto pues cuado estaba acudiendo su hijo al jardín de niños, se les solicitaban materiales al iniciar las clases, y al ser virtuales los padres los compran conforme es requerido para las actividades y el gasto es menor, por esa situación algunos padres de familia solicitan prórroga para no pagar la inscripción de los niños hasta que está avanzado el ciclo reponen los pagos pendientes.

“Si y eso que sería como lo básico, por eso muchos papás no pagan la inscripción hasta después o en pagos, sacan fiado los zapatos o mochila, algo para ayudarse”, expresó.

En cuanto a las escuelas privadas, Marcia Higuera, expuso que su presupuesto es de 15 mil pesos por alumno, pero ella tiene dos hijos, ya que tiene que adquirir el paquete de libros escolares, uniformes, material, colegiatura y anualidad, considerando que tiene dos niños suma un total de 30 mil pesos para reintegrarse a las aulas.

“Pues el gasto depende de que es lo que tengo en casa y que me haga falta, más los libros, este año por ejemplo pagaré más de libros que de útiles, pagaré 4 mil 500 de puros libros de los dos niños, mas colegiatura y todo, y tal vez unos mil de las demás cosas que me hacen falta, ah y de colegiaturas page 9 mil 500 si no mal recuerdo, esto por qué aproveche promoción en febrero”, destacó.