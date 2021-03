Golpeteo político a Morena acusaciones de uso electoral de apoyos sociales en Sinaloa: Yadira Marcos

Sinaloa.- Los servidores de la nación no están realizando trabajo de proselitismo a favor de ningún candidato de Morena, y las denuncias de ex trabajadores asignados a los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, corresponden a personas que son utilizadas para golpeteo político, se quejó la coordinadora de los diputados federales de Sinaloa en la Cámara de Diputados, Yadira Santiago Marcos.

Cuestionada por la manifestación de ex servidores de la nación realizada el pasado jueves 25 de marzo afuera de las oficinas de la Secretaría de Bienestar en Culiacán, en el cual denunciaba presunto uso electoral de los trabajadores de esta dependencia federal y se señalaba a la legisladora Yadira Marcos de estar presuntamente involucrada en el uso electoral de este personal, planteó que si las personas han denunciado anomalías deben de presentar las pruebas correspondientes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su opinión, Yadira Marcos dijo que “siempre ha sido un golpeteo político y casualmente cuando hay algún anuncio en forma de mi parte para una postulación, en donde el partido o la militancia me está dando la oportunidad de avanzar, curiosamente, en ese momento, es cuando sale gente diciendo esto”.

Leer más: "Es un acto electoral", cuestiona Pedro Lobo a Quirino Ordaz por reabrir calles en Culiacán

Lamentó que usen a los ex servidores de la nación para hacer campaña de desprestigio y en esta ocasión “me tocó a mí”.

En el tema de los servidores de la nación, comentó que no tiene nada que ver y corresponde a la Secretaría de Bienestar, en donde el encargado es Jaime Montes a nivel estado, y “yo no tengo injerencia en contratar y despedir, si mi función es legislativa”, reiteró Yadira Marcos.

“Vi un video donde está una persona argumentando ciertas cosas y yo la conozco de vista y no sabía, pero ya van dos veces, que argumenta cosas que no tienen sentido; si ella comenta ese el distrito que me están apoyando, no corresponde a mi persona y mi distrito federal es el 05, que lleva a entender que son muchas incongruencias que dice”, consideró la morenista.

En cuanto a la denuncia de Carlos Castaños, externó que es un área que no le corresponde y cada quien conoce sus atribuciones y mecanismos de los programas, e insistió que se le debe de preguntar a Jaime Montes cuál es el procedimiento que se sigue cuando se pone la vacuna, porque ella desconoce cómo se realiza el trámite y lo único que tiene conocimiento de un registro que se puede hacer en línea.

En vísperas del inicio de campaña electoral, Santiago Marcos negó el apoyo de los servidores de la nación a actividades electorales.

Respecto a la ex servidora de la nación identificada como Eunice Baca, quien abofeteó a un funcionario de la Secretaría de Bienestar en el aeropuerto de Culiacán, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que “ya investigue quien era y no la ubicaba muy bien. Esta persona estaba impulsado a la magistrada porque la quería como candidata a la gubernatura, pudiera ser por ahí, como no quedó su candidata y pienso que yo que me había registrado internamente en partido, iba por la gubernatura, tal vez “, explicó

La legisladora de Morena agregó que “yo no tengo problemas con esta muchacha y ella me pidió ayuda, porque la habían despedido (Secretaría de Bienestar) y yo le dije que no podía ayudarla a que la regresaran a su trabajo y creo que se molestó”, finalizó.