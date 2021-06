"Gracias, pero no", le dice Roberto Cruz al virtual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Roberto "El Güero" Cruz, quien fuera candidato a diputado federal por el distrito 07 de Sinaloa, reiteró en varias ocasiones que no trabajará con el gobierno de Morena, en su caso está interesado en quedarse en Movimiento Ciudadano para tener más acercamiento con los ciudadanos, les da las gracias a los más de 40 mil sinaloenses que creyeron en Movimiento Ciudadano, que votaron por las candidatas y candidatos y que permitieron que el partido conservara el registro.

Reconoció el triunfo como virtual gobernador de Sinaloa de Rubén Rocha Moya e indicó que no tendrá pretextos para no cumplir con sus promesas de campaña porque tiene mayoría en el Congreso y también 17 de 18 alcaldías.

Aseguró que le desea que le vaya bien en su mandato, porque con esto le irá bien a Sinaloa. “Quiero dejarles en claro, yo le agradezco mucho al Dr. Rocha que en su momento me invitara públicamente a su proyecto y la respuesta en ese momento fue gracias no, y en este momento ratificó el gracias no, yo no voy a ningún gabinete que no sea el proyecto de construir una opción honesta, de oposición de organizar liderazgos de resistencia ciudadana en todo el estado, de reorganizar el equipo de Movimiento Ciudadano”, expuso. Asegura que en este partido se trabajará para tener triunfos en el 2024.

Recordó que en este momentos los sinaloenses están en manos de un solo partido que es Morena y que Movimiento Ciudadano desde sus trincheras estará vigilantes de que cumplan.

Ellos (Morena) tienen mayoría en el Congreso Federal, con esa mayoría ellos aprueban el presupuesto federal que es lo más importante que hace un diputado, tienen mayoría en la cámara, no tendrán pretextos si vuelven a dejar indefensos a los niños más vulnerables en su lucha contra el cáncer, no tendrán pretextos si vuelven a dejar indefensas a las familias en una pandemia como la que tenemos”, detalló.

