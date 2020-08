Graduados de Ciencias Penales piden información sobre su contratación en el Palacio de Gobierno

Culiacán, Sinaloa.- Ministerios públicos, peritos y agentes de investigación graduados del Instituto de Ciencias penales de Sinaloa en septiembre del presente año, acudieron a las oficinas de administración y finanzas en el palacio de gobierno para pedir información sobre su contratación ya que desde que culminaron su preparación no han podido ejercer y se encuentran desesperados al no tener una fuente de ingreso al estar esperando el llamado a labores.

Queremos saber si en determinado momento vamos a ser contratados por parte de la Fiscalía General del Estado”. fue lo que dijo uno de los cadetes.

Además, argumentó que en ningún momento han tenido un acercamiento o una respuesta oficial por parte de los mandos. Los afectados comentaron que no querían generar problemas o “grilla” y que solo querían saber para cuándo podrían ser contratados oficialmente o en su caso que ya les digan de una vez que no será posible su ingreso como servidores públicos para dedicarse a otras cosas, ya que ellos dejaron lo que estaban haciendo, trabajo e inclusive negocios por ese sueño, sin embargo, no les dan para cuándo y siguen esperando desde hace siete meses. Un mes atrás ya habían acudido a exigir una respuesta, pero no fueron escuchados.

