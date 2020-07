Gregorio, de buen corazón, regala cubrebocas a necesitados en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La contingencia sanitaria del coronavirus ha traído a relucir una infinidad de necesidades como humanidad, sin embargo, historias del buen corazón entre la ciudadanía han destacado, tal es el caso de Gregorio Rosas un adulto de 56 años de edad que pese a también vivir con carencias decidió invertir sus ganancias en venta de pulseras para regalar cubrebocas a las personas que lo necesiten en el centro de Culiacán, Sinaloa.

El adulto mayor mencionó que a raíz de la pandemia vio la necesitad que enfrentan muchas perosnas tal vez por no poder comprar un cubrebocas o demás, pero optó por vender pulseras y con ello mismo hacer una labor social e inició regalando cubrebocas a las perosnas que no lo portan o no tienen para comprar uno.

"Yo tuve un accidente muy grave y ya tuve 21 operaciones, mucha gente me apoyo y después de 4 meses sin trabajar, llego aquí y empiezo a regalar cubrebocas para protegerlos a ellos y a mi al estar todos protegidos", expresó el adulto.

Gregorio señaló que ya tiene dos semanas con la actividad por lo que trata de hacerle ver a la ciudadanía la buena práctica y el uso de los protocolos de seguridad para protegerse del virus del COVID-19.

En el recipiente con tapadera amarilla es donde suele poner los cubrebocas. Foto: El Debate

"Esto me da mucha satisfacción porqué a pesar de que yo también necesitó apoyo hay gente peor, y por eso ahora estoy con esa idea de regalar cubrebocas KN95", indicó.

Gregorio se ubica en el primer cuadro del centro de la ciudad frente a la Catedral de Culiacán, por lo que con una mesa de venta de pulseras y una cartulina con un letrero donde dice "cubrebocas gratis", el adulto trata de ayudar con lo que puede a la ciudadanía.

"Mi mensaje para todos es que se cuiden mucho y que ayuden a quien puedan, todos podemos hacer algo por ayudar o hacer alguna actividad", detalló.

Así mismo Gregorio realiza todo tipo de pulseras ofreciéndolas desde 20 pesos o bien lo que gusten darle, utilizando el poco o mucho dinero ganado en comprar cubre bocas y entregarle a cualquier persona que necesite alguno de estos, pues invierte alrededor de 400 pesos diarios en la compra de los cubrebocas.

También añadió que gracias a un accidente en su anterior trabajo ahora lleva 21 operaciones y está en muletas, por lo que además de trabajar para el sustento de su hogar trata de seguir apoyando a la ciudadanía.

Quien guste apoyar al adulto mayor con algunas monedas o un billete, ya se comprando alguna pulsera o al tomar un cubrebocas puede acercarse desde las 10:00 horas de la mañana a las 17:00 horas de la tarde.