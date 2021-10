Gris e inercial el crecimiento del PIB en Sinaloa, señalan diputados del PAS

Culiacán, Sinaloa.- El grupo parlamentario cuestionó a la secretaria de Desarrollo Sustentable, Rosa Isabel Mendoza Camacho de cuáles fueron esas grandes obras de infraestructura logística y de conectividad hacia los grandes mercados nacionales y de Estados Unidos, y aquellas obras con alto sentido social en la ciudad y campo, que no encuentran en el quinto informe de gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

En la comparecencia realizada este miércoles, correspondió a la diputada Viridiana Camacho Millán del PAS señalar ante la funcionaria, que si el estado fuera altamente competitivo y atractivo para los inversionistas, porque entonces los sinaloenses migran a otras entidades del país, ante la realidad de los bajos salarios registrados en el IMSS y la tasa de crecimiento gris e inercial del Producto Interno Bruto (PIB) de 2% anual.

Lo más destacado que ubicaron en el documento fue la actualización, creación y publicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado; la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa, y la Ley de Movilidad Sustentable del Estado, así como el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.

Lo anterior “normatividad de suma importancia para el estado, pero no encontramos acciones concretas que su secretaria este realizando, en el quinto informe de gobierno, en el rubro de desarrollo sustentable e Infraestructura, encontramos acciones realizadas de otras dependencias como, Obras Públicas, Desarrollo Social, de Educación, acciones de Conafor en prevención de incendios, entre otras dependencias, pero no estudios de impacto ambiental o estudios de impactos negativos, al menos no aparecen en el Portal Nacional de Transparencia que consultamos”, dijo la legisladora.

Refirió que no logró la dependencia a su cargo conjugar en el complejo petroquímico que se está instalando en el municipio de Ahome, específicamente, en el puerto de Topolobampo, destinado a producir amoniaco, urea y metanol, para que esta empresa funcione.

Esta planta de fertilizantes, que, según proyecciones, debería estar funcionando este mismo año, con una inversión de más de 5 mil millones de dólares y que generaría 250 empleos permanentes y 2 mil durante su construcción, ha tenido diversas dificultades, desde demandas de los pueblos y comunidades indígenas, hasta un rechazo significativo de la sociedad.

“Nos encontramos con discusiones y señalamientos a favor y en contra, pero un posicionamiento oficial del Gobierno del estado sobre el impacto sustentable, sobre el medio ambiental y su impacto económico, no lo conocemos. Buscamos en los portales de transparencia para ver algún estudio, opinión o seguimiento a este problema y no encontramos un solo documento referente a la planta de fertilizantes, ¿Qué estudio de medio ambiente tiene para la instalación de esta planta? ¿Qué se ha hecho desde su secretaria para solucionar este problema? ¿Qué tan factible es que esta inversión sea retirada?”, preguntó a la funcionaria estatal.