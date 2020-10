Grupo A de Medicina UAS pide más solidaridad por problemas de conectividad

Culiacán.- A pesar de que la Universidad Autonóma de Sinaloa (UAS) exige a los estudiantes del Grupo A de Medicina cumplir con el 90 por ciento de asistencias para ingresar como alumnos regulares de la carrera, algunos de estos tienen problemas de conectividad para ingresar a todas las clases.

Un denunciante, quien prefirió mantenerse anónimo para evitar problemas con la administración de la universidad, explicó que la UAS toma lista al grupo adicional en distintas ocasiones a lo largo del día, por lo que les inquieta el no saber si se les ha registrado la asistencia del día aún después de haber salido por problemas de conexión a internet.

Afirmó que, a través de la plataforma Zoom donde toman las clases, han pedido la palabra para resolver esta duda y para externar la preocupación, pero no son atendidos.

En una ocasión, comentó, por fallas en el servicio a internet salió de la clase, por lo que aún durante la pandemia tuvo que trasladarse a casa de una compañera para conectarse desde ahí, sin embargo, no se le volvió a admitir en el resto del día.

En su caso, son cuatro personas quienes utilizan internet en casa, tanto su madre para el trabajo como él y sus hermanos para las clases en línea.

"La inconformidad es que tenemos que tener el 90 por ciento de asistencias para tener derecho a examen, pero por cuestiones que están muchas veces ajenas a nosotros, principalmente el internet, que no tengamos buena conectividad o que de repente se va, ya no te puedas conectar y las faltas ahí van a estar, y en ese grupo no hay faltas justificables".

El estudiante agregó que está muy agradecido con la oportunidad de poder ingresar a la carrera, y aplaude la labor de sus maestros, de quienes rescata que son muy buenos, pero solicita que sean más considerados con estas dificultades que son comunes durante las clases en línea.