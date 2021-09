Grupos "Providas" se manifiestan en el Congreso, exigen que no se apruebe el aborto en Sinaloa

Sinaloa.- Aún y cuando los diputados de la 63 Legislatura decidieron pausar el dictamen sobre la legalización del aborto en Sinaloa y dejárselo a la nueva legislatura que entra en funciones a partir de este viernes, integrantes de grupos autodenominados Provida llegaron al Congreso Local para manifestarse a las afueras.

Ana Laura Hernández, de la organización Vía Familiar, hizo un llamado a los diputados para que voten en contra del aborto en caso de que sí lo suban al Pleno.

Mencionó que las causas para que esto no se apruebe se debe a que ningún derecho de la mujer puede estar por encima de la vida, además de que el embarazo no es considerado como enfermedad, por lo que el aborto, opinó, no debe ser considerado como un tema de salud pública.

Pidió a los nuevos diputados de la 64 Legislatura que verdaderamente se asesoren con algún colegio de ginecólogos, con médicos y psicólogos, pues esta iniciativa, dijo, "está hecha con la patas".